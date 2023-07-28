В Совфеде РФ вынесли на обсуждение риски для выполняющих гособоронзаказ предприятий

Как сообщает newizv.ru, сенаторы, депутаты, экономисты и юристы дискутировали о возможных вариантах привлечения законодательства в целях защиты таких предприятий от произвола силовых структур. Речь шла в том числе об одной из жертв подобного преследования — акционерном обществе «ПТС» из Подмосковья. Предприятие создает и выпускает спасательное и защитное снаряжение, компрессоры высокого давления, испытательное оборудование, различные тренажерные комплексы и т. д.