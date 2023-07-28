В Совфеде РФ вынесли на обсуждение риски для выполняющих гособоронзаказ предприятий

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Как сообщает newizv.ru, сенаторы, депутаты, экономисты и юристы дискутировали о возможных вариантах привлечения законодательства в целях защиты таких предприятий от произвола силовых структур. Речь шла в том числе об одной из жертв подобного преследования — акционерном обществе «ПТС» из Подмосковья. Предприятие создает и выпускает спасательное и защитное снаряжение, компрессоры высокого давления, испытательное оборудование, различные тренажерные комплексы и т. д.
В 2021 году в отношении ряда должностных лиц компании завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Правоохранительные органы заинтересовались шестью контрактами, которые акционерное общество заключило с Федеральной службой войск национальной гвардии России. Следователи выдвинули версию, что хищения бюджетных средств осуществлялись путем завышения цен, в итоге вменяемая сумма хищения достигла 108 миллионов рублей.
Согласно 275-ФЗ, головной исполнитель гособоронзаказа не может иметь прибыль более 20% на стадии заключения договора. Превышение такой установленной нормы следственные органы могут рассматривать как преступление. Однако АО «ПТС» инициировало проведение ряда экспертиз, каждая из которых опровергла прибыль свыше 20%.
Также стоит упомянуть проведение судебной экспертизы, назначенной следствием в Экспертно-криминалистическом центре МВД РФ по городу Москве. Такая экспертиза подтвердила, что рентабельность по рассматриваемым контрактам находилась в пределах 15-17%.
После таких проверок уголовное дело следовало бы прекратить за отсутствием состава преступления, но этого не удается добиться. Как заявил адвокат Юрий Ширинян, обвинение оставлено в старой редакции, а заключения экспертиз в нем не стали учитывать.
Примечательно, что Росгвардия ни до возбуждения уголовного дела, ни после не составила ни единой претензии относительно качества поставляемой продукции.
Госзаказчик сейчас разыгрывает новый тендер на водолазное оборудование, при этом ему известно, что в России его запросы может удовлетворить только АО «ПТС».
В данный момент от неправомерного уголовного преследования страдает не только АО «ПТС», но и многие другие стратегически значимые отечественные предприятия.