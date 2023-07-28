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В Модульбанке поддерживается оплата с помощью платежного стикера

28 июля 2023, 06:31
Фото: 1MI
Модульбанк начал поддерживать способ оплаты через платежные стикеры МИР, позволяющие оплачивать покупки с помощью мобильного устройства или другого носителя одним касанием.

Издание properm.ru пишет, что стикер представляет собой альтернативу пластиковой карте. Его можно наклеить на чехол мобильного устройства, портмоне, браслет или другой предмет, который всегда под рукой, чтобы прикладывать к терминалу для оплаты.

По словам председателя правления Модульбанка Павла Семенова, на стикере отсутствуют реквизиты, оплата совершается бесконтактным способом, данные надежно защищены и у злоумышленников не будет возможности завладеть ими для оплаты.

В соответствии с данными опроса Smart Ranking, приобрести платежный стикер хочет каждый десятый житель Российской Федерации. При этом для 64 процентов опрошенных основным мотиватором является желание вернуть возможность бесконтактной оплаты с помощью мобильного устройства. 88 процентов опрошенных приобретают платежный стикер из-за интереса к новым технологиям и банковским возможностям.

Агентство прогнозирует дальнейший рост рынка платежных стикеров минимум до конца текущего года. К этому периоду его размер составит порядка 4 миллионов стикеров с общей выручкой более 1,5 миллиарда рублей.

Исследование проводили в апреле — мае текущего года. В опросе приняли участие 1,2 тысячи россиян в возрасте от 18 до 55 лет, проживающие во всех российских регионах. Кроме этого, сотрудники агентства провели интервью с представителями банков.

Отмечается, что банки Российской Федерации выпустили около 1 млн платежных стикеров по итогам I квартала. Выручка кредитных организаций от продажи стикеров составила 400 млн руб. Наряду с Модульбанком такой инструмент предлагают многие крупные банки: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и другие.

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