В Модульбанке поддерживается оплата с помощью платежного стикера

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Издание properm.ru пишет, что стикер представляет собой альтернативу пластиковой карте. Его можно наклеить на чехол мобильного устройства, портмоне, браслет или другой предмет, который всегда под рукой, чтобы прикладывать к терминалу для оплаты.
По словам председателя правления Модульбанка Павла Семенова, на стикере отсутствуют реквизиты, оплата совершается бесконтактным способом, данные надежно защищены и у злоумышленников не будет возможности завладеть ими для оплаты.
В соответствии с данными опроса Smart Ranking, приобрести платежный стикер хочет каждый десятый житель Российской Федерации. При этом для 64 процентов опрошенных основным мотиватором является желание вернуть возможность бесконтактной оплаты с помощью мобильного устройства. 88 процентов опрошенных приобретают платежный стикер из-за интереса к новым технологиям и банковским возможностям.
Агентство прогнозирует дальнейший рост рынка платежных стикеров минимум до конца текущего года. К этому периоду его размер составит порядка 4 миллионов стикеров с общей выручкой более 1,5 миллиарда рублей.
Исследование проводили в апреле — мае текущего года. В опросе приняли участие 1,2 тысячи россиян в возрасте от 18 до 55 лет, проживающие во всех российских регионах. Кроме этого, сотрудники агентства провели интервью с представителями банков.
Отмечается, что банки Российской Федерации выпустили около 1 млн платежных стикеров по итогам I квартала. Выручка кредитных организаций от продажи стикеров составила 400 млн руб. Наряду с Модульбанком такой инструмент предлагают многие крупные банки: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и другие.