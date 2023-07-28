В Башкирии в рамках партпроекта «Единой России» модернизируют инфраструктуру 60 школ

В 2023 году в рамках партпроекта планируется модернизация инфраструктуры 60 школ. Всего было представлено 80 объектов, из них в 63 работы завершены в прошлом году, 17 — рассчитаны на двухлетний цикл. Из 17 зданий двухлетнего цикла с опережением графика завершены ремонтные работы в двух зданиях средней школы № 2 (село Бакалы, Бакалинского района).