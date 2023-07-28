В Башкирии в рамках партпроекта «Единой России» модернизируют инфраструктуру 60 школ

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Федеральный партийный проект «Новая школа» направлен на строительство новых школ, капитального ремонта и реконструкцию действующих общеобразовательных учреждений, а также оснащении их современным оборудованием.
В 2023 году в рамках партпроекта планируется модернизация инфраструктуры 60 школ. Всего было представлено 80 объектов, из них в 63 работы завершены в прошлом году, 17 — рассчитаны на двухлетний цикл. Из 17 зданий двухлетнего цикла с опережением графика завершены ремонтные работы в двух зданиях средней школы № 2 (село Бакалы, Бакалинского района).
Так, в рамках партпроекта «Новая школа» «партдесант» Чишминского района проинспектировал ход ремонта в средних школах № 2 и № 4 села Чишмы, сверился с объёмом и качеством проделанных работ. В ходе мониторинга отклонений по срокам и качеству хода ремонта не обнаружено.
Также «партийный десант» Караидельского района оценил проводимый капитальный ремонт в сельской школе Караяра. Проведено инспектирование объекта по срокам текущего контракта и плана производства работ данной школы. По итогам проверки было установлено, что работы идут по плану.
Продолжается ремонт школ и на территории Кармаскалинского района. Завершены внутренние работы на двух этажах здания второй школы села Кармаскалы, идет подготовка к установке новейшего оборудования в классах. Аналогичная ситуация и в школе села Ефремкино. В нее поступили ноутбуки, интерактивные доски, музыкальное оборудование.
Кроме того, в Уфимском лицее-интернате № 13 и Республиканском инженерном лицее-интернате проходит капитальный ремонт. Работы ведутся одновременно в двух корпусах: по ремонту кровли и замене фасада здания, производится покраска стен. Полы и потолки во всем здании будут заменены.
На сегодняшний день в школе села Юнны Илишевского района работы идут полным ходом. Выполнен ремонт системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, цоколя и отмостки. Закончены штукатурно-облицовочные и малярные работы. Все учебные кабинеты и служебные помещения соответствуют необходимым требованиям и будут оснащены современной техникой и инвентарём.
В свою очередь, руководитель Регионального исполнительного комитета Руслан Насретдинов подчеркнул, что модернизация школьной инфраструктуры является одним из ключевых пунктов народной программы «Единой России».
«Дети — это самое важное, что есть в жизни каждого человека. И поэтому мы, взрослые, должны обеспечить им достойное образование и условия для его получения. В рамках федерального партпроекта „Новая Школа“ проходит не только качественный, своевременный ремонт и закупается новое учебное оборудование, но и ведется масштабная поддержка развития всей школьной инфраструктуры. Только наша совместная работа позволит создать качественную, актуальную и благоприятную среду для образования подрастающего поколения», — отметил Руслан Насретдинов.