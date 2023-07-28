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В Башкирии новый муниципальный пляж сразу после открытия атаковали вандалы

28 июля 2023, 04:45
Фото: пресс-служба Администрации Стерлитамака

Открытый 25 июля в Стерлитамаке пляж «Солнечный берег» успели разбомбить вандалы

Не прошло и три дня, как новый пляж города пострадал от рук неизвестных, сообщили в пресс-службе городской администрации 28 июля.

Непосредственно перед наступлением новой продолжительной волны аномальной жары в Башкирии, во второй столице республики открыли бесплатный муниципальный пляж на берегу реки Ашкадар. Он называется «Солнечный берег», как и один из самых популярных пляжей Уфы. На стерлитамакском «тезке» уфимского пляжа был установлен инфостенд, оборудован спасательный пост, где на постоянной основе дежурят матросы-спасатели. Для отдыхающих установили две кабинки для переодевания, два туалета и оборудовали зону для сбора мусора.

Однако популярность новый пляж в Стерлитамаке пользоваться стал не только у любителей пляжного отдыха, но и у вандалов.

Стерлитамакская администрация сообщила, что на новом официальном пляже уже побывали вандалы, минувшей ночью они повредили обивку спасательного поста, ограждающие столбики и аншлаги с предупреждениями.

В пресс-службе администрации обратились к местным жителям с просьбой, если они станут свидетелями порчи муниципального имущества, немедленно сообщать о непотребствах в полицию по номеру 102, а также просят по возможности вести фото и видеофиксацию нарушений.

аншлаги вырваны "с корнем"аншлаги вырваны "с корнем"
аншлаги вырваны "с корнем"
Фото: пресс-служба Администрации Стерлитамака
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Пляжный отдых#Лето#Аномальная жара
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