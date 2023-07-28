В Башкирии новый муниципальный пляж сразу после открытия атаковали вандалы

Непосредственно перед наступлением новой продолжительной волны аномальной жары в Башкирии, во второй столице республики открыли бесплатный муниципальный пляж на берегу реки Ашкадар. Он называется «Солнечный берег», как и один из самых популярных пляжей Уфы. На стерлитамакском «тезке» уфимского пляжа был установлен инфостенд, оборудован спасательный пост, где на постоянной основе дежурят матросы-спасатели. Для отдыхающих установили две кабинки для переодевания, два туалета и оборудовали зону для сбора мусора.