Свыше 140 компаний МСП участвовали в программе «Взлет — от стартапа до IPO»

Во время посещения ИТМО глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил, что собственные высокотехнологические производства — это вклад не только в импортозамещение, но и в создание кадрового потенциала. Причём речь идёт не только об IT-специалистах, но и об ученых, инженерах и не только. Сегодня наблюдается рост потенциала высокотехнологичных МСП. Задача правительства — создать условия для развития этого потенциала.