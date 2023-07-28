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Свыше 140 компаний МСП участвовали в программе «Взлет — от стартапа до IPO»

28 июля 2023, 09:45
Фото: 1MI
По программе «Взлет — от стартапа до IPO» с КМСП заключили договоры более 140 высокотехнологичных компаний, представляющих малый и средний бизнес. Общая сумма договоров составила 22,8 млрд рублей. Эту программу запустили в апреле 2022 года, её курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Сообщается, что по программе льготного кредитования Корпорация МСП предоставляет кредиты по льготной ставке — 3% годовых. Деньги выдаёт МСП Банк. На кредит могут рассчитывать представители малого и среднего предпринимательства, задействованные в 16 приоритетных направлениях. Среди них биотехнологии и фармацевтика, коммуникационные интернет-технологии, ИИ, пишет ria.ru.

За кредитованием по этой программе чаще всего обращаются предприниматели из Москвы, Петербурга и Томска. Это компании, занимающиеся производством оборудования, разработкой программного обеспечения, научными исследованиями.

Во время посещения ИТМО глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил, что собственные высокотехнологические производства — это вклад не только в импортозамещение, но и в создание кадрового потенциала. Причём речь идёт не только об IT-специалистах, но и об ученых, инженерах и не только. Сегодня наблюдается рост потенциала высокотехнологичных МСП. Задача правительства — создать условия для развития этого потенциала.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что льготное кредитование показало востребованность в поддержке высокотехнологичных компаний. Он сделал акцент на расширении географии программы. Если в первые недели её работы свыше 80% обращений за кредитами поступало из Москвы и Петербурга, то сейчас кредиты получили высокотехнологичные МСП из 34 субъектов РФ.

Напомним: госпрограмма развития высокотехнологичных компаний предполагает комплексную финансовую и нефинансовую поддержку с момента выращивания перспективной идеи до стадии выхода компании на рынок. Заявку на участие в программе можно подать через цифровую платформу МСП.РФ.

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