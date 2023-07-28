Стало известно какие продукты в Башкирии больше остальных подорожали за неделю

Продолжение фруктово-овощного подорожания — помидоры, несмотря на начало сезона «своих» томатов, за неделю они выросли в цена на 2,6% и средняя их цена превысила 100 рублей. Есть в списке подорожавших продуктов и мясная продукция, так вареная колбаса по итогам прошлой недели выросла в цене почти на 3% и килограмм продукта в среднем обойдется в 421,6 рубль.