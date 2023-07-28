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Стало известно какие продукты в Башкирии больше остальных подорожали за неделю

28 июля 2023, 07:52
Фото: 1MI

В Башкирии за неделю в цене выросли два фрукта, капуста, помидоры и вареная колбаса

Традиционные сводки анализа средних цен на самые популярные продукты питания публикует Башстат.

Лидерами по увеличению стали яблоки, килограмм фруктов в среднем обойдется в почти 118 рублей, цена увеличилась на 5,4%. Следом еще один фрукт — банан. Килограмм экзотических плодов подорожал на неделю на 4,6% и его стоимость в среднем составила 95 рублей. В топ подорожавших продуктов вошла белокочанная капуста, килограмм капусты в среднем стоит 55,9 рублей, такая средняя цена сформировалась после подорожания на 3,5%.

Продолжение фруктово-овощного подорожания — помидоры, несмотря на начало сезона «своих» томатов, за неделю они выросли в цена на 2,6% и средняя их цена превысила 100 рублей. Есть в списке подорожавших продуктов и мясная продукция, так вареная колбаса по итогам прошлой недели выросла в цене почти на 3% и килограмм продукта в среднем обойдется в 421,6 рубль.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
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