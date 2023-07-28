Стали известны подробности гибели 6-месячной девочки в Уфе

По предварительной информации, инцидент произошел ночью 22 июля. В рамках прокурорской проверки было установлено, что родители девочки состояли на учете в органах профилактики в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. У матери ребенка также есть старшие дети, в отношении которых она также лишена родительских прав. Также было установлено, что профилактическая работа с семьей не проводилась должным образом.



В этой связи прокуратурой в адрес главы администрации Демского района г. Уфы, начальника территориального отдела полиции и главного врача вынесены представления. Кроме того, прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки.