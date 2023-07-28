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Стали известны подробности гибели 6-месячной девочки в Уфе

28 июля 2023, 09:39
Фото: 1MI

Прокуратура провела проверку по факту смерти 6-месячной девочки в Уфе

Ребенок скончался при невыясненных обстоятельствах ночью 22 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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Дети

Как сообщал ранее Mkset, девочка в возрасте шести месяца скончалась при невыясненных обстоятельствах ночью в Демском районе. По одной их версий, она могла погибнуть от неуказанного заболевания, по другой, — захлебнуться после ночного кормления смесью.

По предварительной информации, инцидент произошел ночью 22 июля. В рамках прокурорской проверки было установлено, что родители девочки состояли на учете в органах профилактики в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. У матери ребенка также есть старшие дети, в отношении которых она также лишена родительских прав. Также было установлено, что профилактическая работа с семьей не проводилась должным образом.

В этой связи прокуратурой в адрес главы администрации Демского района г. Уфы, начальника территориального отдела полиции и главного врача вынесены представления. Кроме того, прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки.

— По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Ход и результаты расследования уголовных дел, в том числе по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) находятся на контроле прокуратуры, — сообщили в пресс-службу ведомства.
#Азамат Нухов#Происшествия#Город#Дети#Прокуратура#Прокуратура Башкирии#Следственный комитет#Следственные действия
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