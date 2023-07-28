Скандальный дом в Уфе, где трещины заклеивали ответами чиновников, ждет капремонт

В 2020 году мэрия Уфы заключила договор с «БашНИИстрой» для мониторинга за состоянием дома. Аварийность выявили, а капремонт рекомендовали провести, но дом по неким причинам так и не включили в список. Следующая экспертиза в следующем году уже от другой компании также выявила необходимость ремонта, но ни капитального ремонта, ни включения здания в соответствующий план так и не произошло.