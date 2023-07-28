Скандальный дом в Уфе, где трещины заклеивали ответами чиновников, ждет капремонт

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
История скандального дома по адресу улица Шота Руставели, 5 в Уфе получила неожиданный поворот. Не так давно жители дома заклеивали появившиеся в здании трещины ответами чиновников на просьбы разобраться с состоянием дома и с тем как на него влияет строительство многоэтажного дома, вокруг которого годами кипят бурные споры.
По сообщению издания «Пруфы» прокуратура Уфы потребовала от мэрии капремонта дома, и при этом устранила нарушения, которые могут привести к гибели жильцов. Виновных в надзорном ведомстве потребовали привлечь к ответу.
В 2020 году мэрия Уфы заключила договор с «БашНИИстрой» для мониторинга за состоянием дома. Аварийность выявили, а капремонт рекомендовали провести, но дом по неким причинам так и не включили в список. Следующая экспертиза в следующем году уже от другой компании также выявила необходимость ремонта, но ни капитального ремонта, ни включения здания в соответствующий план так и не произошло.
— Прокуратура выяснила, что за пять месяцев трещина на фасаде дома увеличилась на 2 мм и ситуация может ухудшиться из-за строительства рядом еще одного многоквартирного дома. По заявлению прокуратуры, это может привести к гибели жильцов дома на Шота Руставели, 5, — пишут «Пруфы».
Среди претензий надзорного ведомства к администрации Уфы и тот факт, что некому ИП Рассказову В. В. было передано помещение в аренду под склад и ремонт одежды, но вместо этого предприниматель открыл там магазин товаров для курения.
Нельзя не напомнить последний «мерзкий» эпизод в истории данного дома. В начале июня активисты пришли в Дом Республики с ведром кишок. Таким перформансом они хотели напомнить Радию Хабирову о том, что почти три года назад он пригрозил, что желающие строить новую высотку «порвут кишки».
Также активистка Алла Яковлева, одна из авторов и исполнителей перформанса с банкой кишков на своей странице в соцсети сообщала о том, что 4 июня 2023 года на Шота Руставели, 5 состоялось выездное совещание заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Марзаева Алана Викторовича.
— В ходе данного совещания Алан Марзаев лично убедился в наличии сквозных трещин в несущих стенах нашего дома (своими руками при помощи шампура на котором жарят шашлык убедился как шампур полностью входит в трещину стены), — написала после мероприятия Яковлева.