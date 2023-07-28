Сегодня в Уфе вновь ограничат движение на Затонском шоссе

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
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Updated Сегодня, 03:06
Сегодня, 28 июля, в Уфе вводится ограничение на Затонском шоссе на участке от съезда в сторону ул. Придорожной до съезда с проспекта Дружбы Народов. Ограничение продлится с 08:00 до 17:00.
Как отметили в мэрии Уфы, данная мера необходима для проведения соревнований в рамках летних игр сурдлимпийцев.
Следующее и последнее ограничение горожан ждёт с 29 июля с 07:00 до 17:00.
Напомним, что на многокилометровые заторы из-за ограничений уфимцы неоднократно жаловались в социальных сетях. При этом некоторые водители, не пожелавшие стоять в пробках, решили заехать в город через поле.