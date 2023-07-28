Пропавшая жительница Башкирии не знала, что её ищут

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Однако 23 июля 2023 года стало известно, что Элину нашли — она жива и здорова. По словам соседки девушки, она всё это время жила в Москве, не зная, что идут её поиски, пишет «КП-Уфа».
По данным соседки, Элина проживала у своей подруги в Москве. Сотрудник полиции, занимавшийся поисками девушки, включил ее в федеральный розыск. Когда полицейские заметили ее на камере наружного наблюдения, они подошли к ней. Элина была в шоке, узнав, что объявлена в розыск.