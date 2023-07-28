Пропавшая жительница Башкирии не знала, что её ищут

По данным соседки, Элина проживала у своей подруги в Москве. Сотрудник полиции, занимавшийся поисками девушки, включил ее в федеральный розыск. Когда полицейские заметили ее на камере наружного наблюдения, они подошли к ней. Элина была в шоке, узнав, что объявлена в розыск.