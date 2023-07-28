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Published Сегодня, 13:35

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Updated Сегодня, 13:37

Пропавшая жительница Башкирии не знала, что её ищут

28 июля 2023, 13:35
Волонтеры организации «Лиза Алерт» сообщили о прекращении поисков 28-летней жительницы Башкирии Элины Исмагиловой, которая без вести пропала 4 апреля 2023 года после того, как ушла из дома в деревне Новонадеждино Благовещенского района республики.

Однако 23 июля 2023 года стало известно, что Элину нашли — она жива и здорова. По словам соседки девушки, она всё это время жила в Москве, не зная, что идут её поиски, пишет «КП-Уфа».

По данным соседки, Элина проживала у своей подруги в Москве. Сотрудник полиции, занимавшийся поисками девушки, включил ее в федеральный розыск. Когда полицейские заметили ее на камере наружного наблюдения, они подошли к ней. Элина была в шоке, узнав, что объявлена в розыск.

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