«Постоянный шум и вонь»: Уфимцы жалуются на незаконную мусорную свалку под их окнами

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В Уфе на участке по адресу ул. Новочеркасская 27а появилась незаконная свалка, которая увеличивается с каждым днём. Об этом сообщили читатели Mkset.
По словам местных жителей, мусор на участке их соседа накапливается с 2021 года. Практически каждый день приезжает газель и выгружает пластик, старую мебель, и прочий мусор. Местные жители жалуются и переживают, что мусор скоро дойдет до их участка.
По их словам, они не раз обращались с жалобой и в администрацию Орджоникидзевского района и в городской совет г. Уфы, однако, на просьбы разобраться в ситуации, реакции от чиновников не последовало. Все ограничивалось отписками и обещаниями принять меры.
«Мы обращались раз пять подавали жалобы, все отмалчиваются. Как только газель приезжает и начинает всё это выгружать, стоит такой шум и грохот, а после дождя и вовсе вся эта вонь на наш участок идёт, ну невозможно всё это терпеть. Владелец участка на связь не выходит, приходил к нему человек из администрации и тот его послал, даже на участок не пустил», — рассказывают возмущенные горожане.
Пресс-служба Администрации Орджоникидзевского района городского округа г. Уфа Республика Башкортостан прокомментировали ситуацию.
«О несанкционированной свалке на данном земельном участке по ул. Новочеркасской мы в рамках своих полномочий ранее проинформировали Министерство экологии Республики Башкортостан, а также региональное Управление Росприроднадзора. В известность о природоохранном нарушении также поставлены правоохранительные органы — прокуратура Орджоникидзевского района», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
По информации Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан было осуществлено выездное обследование территории по адресу: г. Уфа, ул. Новочеркасская, 27а, в ходе которого факт несанкционированного размещения отходов подтвердился. Установить виновных лиц в организации несанкционированного размещения отходов не представилось возможным.
По словам пресс-службы Администрации Орджоникидзевского района, в дальнейшем в адрес собственника будет направлена досудебная претензия с требованием очистки вышеуказанной территории земельного участка от отходов
В Башкирии месяц назад уже были выявлены две несанкционированные свалки: в Калининском районе возле озера Щучье и в Бирском районе юго-восточнее села Силантьево. Россельхознадзор потребовал от администрации населенных пунктов ликвидировать не санкционные свалки, разработать и согласовать проект рекультивации, а также провести работы согласно проекту.