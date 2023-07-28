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Published Сегодня, 13:41

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Updated Сегодня, 13:43

После гибели младенца в Уфе заведены дела по двум статьям уголовного кодекса

28 июля 2023, 13:41
Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Башкирии сообщила, что начато разбирательство по двум статьям уголовного кодекса — «причинение смерти по неосторожности» и «халатность» в связи со смертью 6-месячной девочки.

Правоохранительные органы проводят расследование, изучая жилищно-бытовые и социальные условия, в которых проживала семья. Стало известно, что мать погибшего ребенка ранее была лишена родительских прав по отношению к двум старшим детям, и семья состояла на учете, пишет «КП-Уфа».

Следственное ведомство подчеркнуло, что по результатам расследования будут вынесены правовые оценки по действиям (или бездействию) родителей и должностных лиц органов опеки и попечительства.

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