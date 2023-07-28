После гибели младенца в Уфе заведены дела по двум статьям уголовного кодекса

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Правоохранительные органы проводят расследование, изучая жилищно-бытовые и социальные условия, в которых проживала семья. Стало известно, что мать погибшего ребенка ранее была лишена родительских прав по отношению к двум старшим детям, и семья состояла на учете, пишет «КП-Уфа».
Следственное ведомство подчеркнуло, что по результатам расследования будут вынесены правовые оценки по действиям (или бездействию) родителей и должностных лиц органов опеки и попечительства.