После гибели младенца в Уфе заведены дела по двум статьям уголовного кодекса

Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Башкирии сообщила, что начато разбирательство по двум статьям уголовного кодекса — «причинение смерти по неосторожности» и «халатность» в связи со смертью 6-месячной девочки.