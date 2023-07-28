Озера Соль-Илецка вошли в ТОП-3 самых востребованных мест среди россиян

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Соль-Илецк вошел в список востребованных мест для российских туристов в августе 2023 года. Рейтинг составил сервис ТВИЛ.РУ на основании данных бронирований жилья в августе 2023 года.
Так, самыми популярными пресноводными водоемами России в августе стали озера Карелии, река Волга и соленые озера Оренбургской области. Далее идут озера Селигер в Тверской области, Банное в Башкортостане, Байкал в Иркутской области, Абрау в Краснодарском крае и Воронежское водохранилище.
В среднем туристы на озерах в августе проводят неделю и в сутки на проживания тратят от 3 до 6 тысяч рублей. Например, в Соль-Илецке жилье в сутки в среднем обходится в 2 784 рубля.
Ранее мы рассказывали о «звездных» гостиницах и популярных гостевых домах в Соль-Илецке. Отметим, что выбирая данное направление для отдыха стоит учитывать стоимость входа на соленые озера и огромные очереди. Безлюдные пляжи на соленых озерах также есть, однако за «VIP отдых» придется доплатить.