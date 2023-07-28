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Озера Соль-Илецка вошли в ТОП-3 самых востребованных мест среди россиян

28 июля 2023, 11:54
Фото: 1MI
В список востребованных мест среди российских туристов Соль-Илецк оказался среди таких озер как Байкал, Селигер, Банное и реки Волги.

Соль-Илецк вошел в список востребованных мест для российских туристов в августе 2023 года. Рейтинг составил сервис ТВИЛ.РУ на основании данных бронирований жилья в августе 2023 года.

Так, самыми популярными пресноводными водоемами России в августе стали озера Карелии, река Волга и соленые озера Оренбургской области. Далее идут озера Селигер в Тверской области, Банное в Башкортостане, Байкал в Иркутской области, Абрау в Краснодарском крае и Воронежское водохранилище.

В среднем туристы на озерах в августе проводят неделю и в сутки на проживания тратят от 3 до 6 тысяч рублей. Например, в Соль-Илецке жилье в сутки в среднем обходится в 2 784 рубля.

Ранее мы рассказывали о «звездных» гостиницах и популярных гостевых домах в Соль-Илецке. Отметим, что выбирая данное направление для отдыха стоит учитывать стоимость входа на соленые озера и огромные очереди. Безлюдные пляжи на соленых озерах также есть, однако за «VIP отдых» придется доплатить.

#Элина Сайфранова
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