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НРФ «Регионы» стартует 14 сентября в Екатеринбурге

28 июля 2023, 12:33
Фото: НРФ Регионы
14 сентября состоится национальный рекламный форум «Регионы» (НРФ «Регионы»). В этом году мероприятие будет проходить в Екатеринбурге. Форум направлен на развитие рынка рекламы в регионах страны.

Инициатива его проведения принадлежит Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Информационным партнером НРФ «Регионы» выступает медиахолдинг 1MI.

На площадке национального рекламного форума «Регионы» соберутся примерно 800 человек — представителей рекламной отрасли из разных субъектов России, сообщает tagilcity.ru.

«‎В этом году мы существенно расширили географию спикеров форума. Активное участие в формировании деловой программы примут амбассадоры АКАР из разных городов: Владивосток, Иркутск, Омск, Новосибирск, Калининград, Санкт-Петербург и не только», — сообщил Василий Рубан, руководитель уральского представительства АКАР.

Как пояснил представитель ассоциации, участие спикеров из разных регионов позволит составить представление о рекламном рынке за пределами Москвы. По словам Рубана, подобные мероприятия позволяют повысить уровень рекламного рынка России в целом и определить лучшие практики в отдельных регионах.

Программа НРФ «Регионы» состоит из тридцати тематических блоков. Они посвящены особенностям региональных рынков, использованию инновационных решений и искусственного интеллекта в маркетинговой сфере, вызовам будущего. Также в число тем для обсуждения в этом году вошли классические медиа, digital, креатив и SMM. Будут подведены и итоги 2022 года, который был весьма неоднозначным. В рамках НРФ запланированы профессиональные дискуссии, деловые сессии, разбор успешных кейсов. Также на форуме выступят лидеры рекламной индустрии. На одном мероприятии участники смогут получить полезные знания и в дальнейшем применять их в своей практической работе, а также душевный нетворкинг и мотивацию к проектам, которыми они намерены заниматься в будущем.

Первый вице-премьер АКАР Валентин Смоляков назвал НРФ площадкой для анализа произошедших за последнее время изменений. Форум позволит осознать опыт основных игроков и определить направление для развития регионального рынка рекламы в перспективе. В этом помогут специалисты компаний локального и федерального уровней.

Деловая программа форума завершится вручением наград победителям Первого регионального фестиваля рекламы, в рамках которого эксперты выберут лучшие рекламные кампании, созданные региональными агентствами или специалистами для местных брендов. Заявку на конкурс можно направить через сайт фестиваля до 10 августа.

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