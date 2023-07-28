НРФ «Регионы» стартует 14 сентября в Екатеринбурге

Программа НРФ «Регионы» состоит из тридцати тематических блоков. Они посвящены особенностям региональных рынков, использованию инновационных решений и искусственного интеллекта в маркетинговой сфере, вызовам будущего. Также в число тем для обсуждения в этом году вошли классические медиа, digital, креатив и SMM. Будут подведены и итоги 2022 года, который был весьма неоднозначным. В рамках НРФ запланированы профессиональные дискуссии, деловые сессии, разбор успешных кейсов. Также на форуме выступят лидеры рекламной индустрии. На одном мероприятии участники смогут получить полезные знания и в дальнейшем применять их в своей практической работе, а также душевный нетворкинг и мотивацию к проектам, которыми они намерены заниматься в будущем.