НРФ «Регионы» стартует 14 сентября в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Инициатива его проведения принадлежит Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Информационным партнером НРФ «Регионы» выступает медиахолдинг 1MI.
На площадке национального рекламного форума «Регионы» соберутся примерно 800 человек — представителей рекламной отрасли из разных субъектов России, сообщает tagilcity.ru.
«В этом году мы существенно расширили географию спикеров форума. Активное участие в формировании деловой программы примут амбассадоры АКАР из разных городов: Владивосток, Иркутск, Омск, Новосибирск, Калининград, Санкт-Петербург и не только», — сообщил Василий Рубан, руководитель уральского представительства АКАР.
Как пояснил представитель ассоциации, участие спикеров из разных регионов позволит составить представление о рекламном рынке за пределами Москвы. По словам Рубана, подобные мероприятия позволяют повысить уровень рекламного рынка России в целом и определить лучшие практики в отдельных регионах.
Программа НРФ «Регионы» состоит из тридцати тематических блоков. Они посвящены особенностям региональных рынков, использованию инновационных решений и искусственного интеллекта в маркетинговой сфере, вызовам будущего. Также в число тем для обсуждения в этом году вошли классические медиа, digital, креатив и SMM. Будут подведены и итоги 2022 года, который был весьма неоднозначным. В рамках НРФ запланированы профессиональные дискуссии, деловые сессии, разбор успешных кейсов. Также на форуме выступят лидеры рекламной индустрии. На одном мероприятии участники смогут получить полезные знания и в дальнейшем применять их в своей практической работе, а также душевный нетворкинг и мотивацию к проектам, которыми они намерены заниматься в будущем.
Первый вице-премьер АКАР Валентин Смоляков назвал НРФ площадкой для анализа произошедших за последнее время изменений. Форум позволит осознать опыт основных игроков и определить направление для развития регионального рынка рекламы в перспективе. В этом помогут специалисты компаний локального и федерального уровней.
Деловая программа форума завершится вручением наград победителям Первого регионального фестиваля рекламы, в рамках которого эксперты выберут лучшие рекламные кампании, созданные региональными агентствами или специалистами для местных брендов. Заявку на конкурс можно направить через сайт фестиваля до 10 августа.