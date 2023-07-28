Лихач на исторической улице Уфы выехал на встречную полосу и два авто въехали в забор

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:43
В соцсетях очевидцы публикуют видео дорожно-транспортного происшествия по улице Октябрьской революции. Один из автолюбителей явно очень спешит и выезжает на встречную полосу, чтобы объехать неспешно едущих соседей по дороге. Однако маневр спешащий водитель не рассчитал и не только совершил столкновение с другим автомобилем, но и въехали в здание. О том, кто в данной ситуации прав, а кто виноват, активно спорят комментаторы. Однако интерес к происшествию может быть не только у заядлых автолюбителей.
От информированного источника Mkset стало известно, что произошел инцидент напротив исторического здания Первой пожарно-полицейская часть Уфы по адресу Октябрьской революции, 69. А въехали два автомобиля в забор дома напротив, там по адресу Октябрьской революции 76 располагается особняк Юдаевых и два деревянных здания 1917 года постройки. Пострадали ли здания неизвестно.