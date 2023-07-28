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Лихач на исторической улице Уфы выехал на встречную полосу и два авто въехали в забор

28 июля 2023, 08:40
Фото: mkset.ru

В ДТП по улице Октябрьской революции в Уфе два авто въехали забор старинного здания

Видео с видеорегистратора опубликовал телеграм-канад BASH_DTP 28 июля.

В соцсетях очевидцы публикуют видео дорожно-транспортного происшествия по улице Октябрьской революции. Один из автолюбителей явно очень спешит и выезжает на встречную полосу, чтобы объехать неспешно едущих соседей по дороге. Однако маневр спешащий водитель не рассчитал и не только совершил столкновение с другим автомобилем, но и въехали в здание. О том, кто в данной ситуации прав, а кто виноват, активно спорят комментаторы. Однако интерес к происшествию может быть не только у заядлых автолюбителей.

Видео: телеграм-канал БашДТП

От информированного источника Mkset стало известно, что произошел инцидент напротив исторического здания Первой пожарно-полицейская часть Уфы по адресу Октябрьской революции, 69. А въехали два автомобиля в забор дома напротив, там по адресу Октябрьской революции 76 располагается особняк Юдаевых и два деревянных здания 1917 года постройки. Пострадали ли здания неизвестно.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Транспорт#Дороги#Автомобиль#ДТП#Видео
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