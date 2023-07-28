Лихач на исторической улице Уфы выехал на встречную полосу и два авто въехали в забор

В соцсетях очевидцы публикуют видео дорожно-транспортного происшествия по улице Октябрьской революции. Один из автолюбителей явно очень спешит и выезжает на встречную полосу, чтобы объехать неспешно едущих соседей по дороге. Однако маневр спешащий водитель не рассчитал и не только совершил столкновение с другим автомобилем, но и въехали в здание. О том, кто в данной ситуации прав, а кто виноват, активно спорят комментаторы. Однако интерес к происшествию может быть не только у заядлых автолюбителей.