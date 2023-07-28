Известны самые популярные и самые редкие имена новорожденных в Башкирии

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Чаще всего мальчиков называли Амирами, таким именем по данным на 27 июля нарекли 491 ребенка, за период с 16 до 27 июля в республике стало на 44 Амира больше. Самое популярное имя у девочек также не меняется, это имя Амелия и за период с 16 июля девочек с таким именем в Башкирии стало больше на 29 человек.
Эксклюзивными, то есть самыми редкими именами для мальчиков за указанный период времени стали имена Динарис, Сайфуллох, Юлиан, Абудлбори и Саваш. Редкие женские имена новорожденных девочек в Башкирии это Анара, Умми, Раделя, Дэрийа, а также Залия.
Редкие имена на то и редкие, что меняются каждый отчетный период, так по данным на 17 июля самыми редкими именами для девочек были имена Раделя, Санам, Рейана, Велислава, а также казалось бы популярное имя Софи.
Самыми редкими мужскими именами стали Абдульдкарим, Аллан, Бао Лонг, Али-Хусейн и Ильтуган, позже публиковалась информация о весьма нетривиальном решении родителей назвать сына Эльвира.