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Известны самые популярные и самые редкие имена новорожденных в Башкирии

28 июля 2023, 06:57
Фото: 1MI

В Башкирии стало еще больше Амиров и Амелий, известны и самые редкие имена младенцев

Данные на период с 1 января до 27 июля текущего рода публикует реестр ЗАГС.

Чаще всего мальчиков называли Амирами, таким именем по данным на 27 июля нарекли 491 ребенка, за период с 16 до 27 июля в республике стало на 44 Амира больше. Самое популярное имя у девочек также не меняется, это имя Амелия и за период с 16 июля девочек с таким именем в Башкирии стало больше на 29 человек.

Эксклюзивными, то есть самыми редкими именами для мальчиков за указанный период времени стали имена Динарис, Сайфуллох, Юлиан, Абудлбори и Саваш. Редкие женские имена новорожденных девочек в Башкирии это Анара, Умми, Раделя, Дэрийа, а также Залия.

Редкие имена на то и редкие, что меняются каждый отчетный период, так по данным на 17 июля самыми редкими именами для девочек были имена Раделя, Санам, Рейана, Велислава, а также казалось бы популярное имя Софи.

Самыми редкими мужскими именами стали Абдульдкарим, Аллан, Бао Лонг, Али-Хусейн и Ильтуган, позже публиковалась информация о весьма нетривиальном решении родителей назвать сына Эльвира.

Стали известны самые популярные и самые редкие имена новорожденных в Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
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