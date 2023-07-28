Известны самые популярные и самые редкие имена новорожденных в Башкирии

Чаще всего мальчиков называли Амирами, таким именем по данным на 27 июля нарекли 491 ребенка, за период с 16 до 27 июля в республике стало на 44 Амира больше. Самое популярное имя у девочек также не меняется, это имя Амелия и за период с 16 июля девочек с таким именем в Башкирии стало больше на 29 человек.