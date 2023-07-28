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Posted 28 июля 2023, 10:21

Published 28 июля 2023, 10:21

Modified 28 июля 2023, 10:30

Updated 28 июля 2023, 10:30

В Уфе группа нетрезвых мужчин жестоко избила женщину, сделавшую им замечание

«Избили до полусмерти»: в Уфе толпа нетрезвых мужчин набросилась на женщину

28 июля 2023, 10:21
Фото: 1MI.

В Уфе группа нетрезвых мужчин жестоко избила женщину, сделавшую им замечание

Инцидент произошел ночью 26 июля на территории между домами 19/3 и 19/5 по ул. Губайдуллина в Уфе, сообщила местная жительница в соцсетях

Как утверждается, несколько нетрезвых агрессивно настроенных мужчин жестоко избили женщину якобы из-за того, что та сделала им замечание, попросив вести себя тише.

Подвергшаяся избиению женщина громко кричала в попытках привлечь внимание местных жителей: люди вышли на помощь. Проходившая неподалеку группа подростков вызвала скорую помощь и полицию. Женщину госпитализировали. Предварительно, у неёё разбита голова.

Местная жительница отмечает, что избившие уфимку мужчины часто собираются на этом месте: распивают алкоголь и слушают музыку настолько громко, что «дома телевизор из-за них не слышно».

— Я смотрела из окна и плакала, насколько мы бессильны перед этими извергами. Эта компания постоянно бухает и дебоширит. Все выходные мы слушаем их пьяные крики. Я 23 июля уже вызывала наряд полиции. Пожалела, что и в этот раз сразу не позвонила в полицию, — пишет женщина.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ.

— Ночью 26 июля в отдел полиции № 7 поступило заявление от жительницы дома на улице Губайдуллина. Потерпевшая сообщила, что группа молодых людей нанесла ей несколько ударов в область тела и головы после ее замечаний вести себя потише. В настоящее время женщине выдано направление на прохождение судмедэкспертизы. Проводится проверка. Устанавливаются все обстоят произошедшего, опрашиваются очевидцы, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
#Происшествия#Новости Уфы
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