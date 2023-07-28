Ипотека для ИТ-специалистов в регионах стала доступнее

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Программа ИТ-ипотеки, заработавшая в 2022 году, призвана сохранить и преумножить количество специалистов, занятых в стратегически важной для страны отрасли. Поэтому условия субсидируемой государством программы выгоднее даже «семейной ипотеки» — не более 5% годовых. Но это базовые условия. В некоторых регионах есть дополнительные субсидии, которые обеспечиваются из региональных бюджетов. Эту программу ведет Дом.РФ. С помощью нее кредит на льготны условиях можно взять в нескольких банках, теперь к программе присоединился ПСБ. В Калужской и Самарской областях дополнительная скидка составляет 3%, а в Республике Башкортостан — 1%. «Подключение к ипотечным программам новых кредиторов создает на рынке здоровую конкуренцию, позволяя гражданам выбирать наиболее подходящие условия кредитования», — отмечает замдиректора подразделения Дом.РФ Сергей Овсянкин.
При базовой ставке ИТ-ипотеки, например, в банке ПСБ в 4,5%, сотрудники аккредитованных государством ИТ-компаний из названных регионов могут брать жилищные кредиты под 1,5% (Калужская и Самарская области) или под 3,5% (Башкирия).
Такая дополнительная поддержка регионов в обозримом будущем позволит создавать ИТ-кластеры за пределами крупных агломераций, что даст дополнительный импульс для привлечения в важную отрасль экономике молодых кадров, считает эксперт ПСБ Марина Заботина.
Напомним актуальные для 2023 года условия ИТ-ипотеки. Для того, чтобы стать участником госпрограммы в указанных регионах, ИТ-специалисту в возрасте до 50 лет потребуется:
При соблюдении этих условий льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Максимальный лимит ИТ-ипотеки составляет 18 млн рублей для городов-миллионников и 9 млн рублей — для остальных населенных пунктов.