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Ипотека для ИТ-специалистов в регионах стала доступнее

28 июля 2023, 14:30
Фото: ДОМ.РФ
К единой ипотеке, которая снижает ставки в регионах благодаря допсубсидиям, присоединился еще один банк. Теперь в Калужской и Самарской областях можно взять ИТ-ипотеку от 1,5%, в Республике Башкортостан — от 3,5%. Оперирует программой институт развития Дом.РФ.

Программа ИТ-ипотеки, заработавшая в 2022 году, призвана сохранить и преумножить количество специалистов, занятых в стратегически важной для страны отрасли. Поэтому условия субсидируемой государством программы выгоднее даже «семейной ипотеки» — не более 5% годовых. Но это базовые условия. В некоторых регионах есть дополнительные субсидии, которые обеспечиваются из региональных бюджетов. Эту программу ведет Дом.РФ. С помощью нее кредит на льготны условиях можно взять в нескольких банках, теперь к программе присоединился ПСБ. В Калужской и Самарской областях дополнительная скидка составляет 3%, а в Республике Башкортостан — 1%. «Подключение к ипотечным программам новых кредиторов создает на рынке здоровую конкуренцию, позволяя гражданам выбирать наиболее подходящие условия кредитования», — отмечает замдиректора подразделения Дом.РФ Сергей Овсянкин.

При базовой ставке ИТ-ипотеки, например, в банке ПСБ в 4,5%, сотрудники аккредитованных государством ИТ-компаний из названных регионов могут брать жилищные кредиты под 1,5% (Калужская и Самарская области) или под 3,5% (Башкирия).

Такая дополнительная поддержка регионов в обозримом будущем позволит создавать ИТ-кластеры за пределами крупных агломераций, что даст дополнительный импульс для привлечения в важную отрасль экономике молодых кадров, считает эксперт ПСБ Марина Заботина.

Напомним актуальные для 2023 года условия ИТ-ипотеки. Для того, чтобы стать участником госпрограммы в указанных регионах, ИТ-специалисту в возрасте до 50 лет потребуется:

  • работать в аккредитованной компании;
  • зарабатывать за последние три месяца не менее 70 тыс. рублей в месяц (не менее 120 тыс. рублей — для Самары и Уфы);
  • внести первоначальный взнос не менее 15% от стоимости недвижимости;
  • купить квартиру в новостройке или приобрести частный дом у застройщика
  • работать в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 5 лет после получения кредита;
  • в случае увольнения переходить на работу в аккредитованную ИТ-компанию в течение полугода.

При соблюдении этих условий льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Максимальный лимит ИТ-ипотеки составляет 18 млн рублей для городов-миллионников и 9 млн рублей — для остальных населенных пунктов.

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