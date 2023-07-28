Ипотека для ИТ-специалистов в регионах стала доступнее

Программа ИТ-ипотеки, заработавшая в 2022 году, призвана сохранить и преумножить количество специалистов, занятых в стратегически важной для страны отрасли. Поэтому условия субсидируемой государством программы выгоднее даже «семейной ипотеки» — не более 5% годовых. Но это базовые условия. В некоторых регионах есть дополнительные субсидии, которые обеспечиваются из региональных бюджетов. Эту программу ведет Дом.РФ. С помощью нее кредит на льготны условиях можно взять в нескольких банках, теперь к программе присоединился ПСБ. В Калужской и Самарской областях дополнительная скидка составляет 3%, а в Республике Башкортостан — 1%. «Подключение к ипотечным программам новых кредиторов создает на рынке здоровую конкуренцию, позволяя гражданам выбирать наиболее подходящие условия кредитования», — отмечает замдиректора подразделения Дом.РФ Сергей Овсянкин.