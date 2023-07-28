Это Уфа или Барбилэнд? Чиновников уфимской мэрии превратили в хайповых кукол

Мэрия Уфы предстала в своем официальном телеграм-канале в абсолютно неожиданном образе. Мэр Уфы и высший эшелон городской администрации превратили в кенов из Барбиленда. Между тем повторить успех могут все желающие при помощи нейросети BaiRBIE, достаточно загрузить фото того, кто предстанет в образе Барби или Кена.