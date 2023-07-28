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Это Уфа или Барбилэнд? Чиновников уфимской мэрии превратили в хайповых кукол

28 июля 2023, 11:53
Фото: официальный канал мэрии Уфы

Мэра Уфы и высших чиновников мэрии перевоплотили в популярных американских кукол

Нейросеть превращает всех желающих в кукол барби или же кенов, и ей воспользовались в официальном канале мэрии 28 июля.

Мэрия Уфы предстала в своем официальном телеграм-канале в абсолютно неожиданном образе. Мэр Уфы и высший эшелон городской администрации превратили в кенов из Барбиленда. Между тем повторить успех могут все желающие при помощи нейросети BaiRBIE, достаточно загрузить фото того, кто предстанет в образе Барби или Кена.

Мэрия Уфы поддержала тренд и провела «барбизацию» руководству горадминистрации, а результат опубликовала в телеграм-канале «Город Уфа», предложив «немножко поулыбаться». Тема мира Барби пробралась и на аватарки телеграм-канала и сообщества мэрии в социальной сети ВКонтакте.

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#Город#Новости Уфы#Ирина Деревянчук
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