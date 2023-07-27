Водители в Уфе нашли необычный способ избежать стояния в пробках

Как сообщал ранее Mkset, в связи с проведением Летних сурдлимпийских игр с сегодняшнего дня в Уфе перекрыто Затонское шоссе. В частности, ограничения коснутся участка от съезда в сторону улицы Придорожной (напротив автозаправки) до съезда с проспекта Дружбы.