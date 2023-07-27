Водители в Уфе нашли необычный способ избежать стояния в пробках

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Как сообщал ранее Mkset, в связи с проведением Летних сурдлимпийских игр с сегодняшнего дня в Уфе перекрыто Затонское шоссе. В частности, ограничения коснутся участка от съезда в сторону улицы Придорожной (напротив автозаправки) до съезда с проспекта Дружбы.
Утром в соцсетях появилось большое количество жалоб местных жителей на многокилометровый затор, образовавшийся на шоссе. При этом некоторые водители, не пожелавшие стоять в пробках, решили заехать в город через поле.