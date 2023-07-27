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Водители в Уфе нашли необычный способ избежать стояния в пробках

27 июля 2023, 05:35
Фото: 1MI

Из-за закрытия движения по Затонскому шоссе водители стали ездить через поля

Так, из-за непростой дорожной ситуации на Затонском шоссе некоторые автомобилисты начали проезжать через поля, сообщает телеканал UTV

Как сообщал ранее Mkset, в связи с проведением Летних сурдлимпийских игр с сегодняшнего дня в Уфе перекрыто Затонское шоссе. В частности, ограничения коснутся участка от съезда в сторону улицы Придорожной (напротив автозаправки) до съезда с проспекта Дружбы.

Утром в соцсетях появилось большое количество жалоб местных жителей на многокилометровый затор, образовавшийся на шоссе. При этом некоторые водители, не пожелавшие стоять в пробках, решили заехать в город через поле.

#Новости Уфы#Транспорт#Автомобиль#Дороги#Пробки#Город#Видео#Азамат Нухов
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