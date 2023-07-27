В Уфе отремонтируют участок улицы Рабкоров до конца этого года

— Одним из сложных этапов реализации этого проекта является переустройство инженерных коммуникаций и возведение подпорной стены. Большая часть объема этих работ уже позади. В частности, дорожные строители завершили работы по переустройству тепловых сетей на 85%, сетей водоснабжения — 50%, по устройству подпорных стенок и сетей связи — 95%. Кроме этого, порядка двух километров проложили сети ливневой канализации, которая ранее здесь отсутствовала, — рассказали в мэрии Уфы.