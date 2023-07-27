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В Уфе отремонтируют участок улицы Рабкоров до конца этого года

27 июля 2023, 08:29
Фото: 1MI
В Уфе на улице Рабкоров до конца этого года отремонтируют 752-метровый дорожный участок — от ул. Высотной до ул. Степана Кувыкина, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По проекту предусмотрено строительство автомобильной дороги с четырехполосным движением транспорта, устройство вдоль проезжей части для пешеходов и велосипедистов тротуара и велодорожки.

— Одним из сложных этапов реализации этого проекта является переустройство инженерных коммуникаций и возведение подпорной стены. Большая часть объема этих работ уже позади. В частности, дорожные строители завершили работы по переустройству тепловых сетей на 85%, сетей водоснабжения — 50%, по устройству подпорных стенок и сетей связи — 95%. Кроме этого, порядка двух километров проложили сети ливневой канализации, которая ранее здесь отсутствовала, — рассказали в мэрии Уфы.

После завершения основных работ по устройству подземных сетей дорожники приступят к сборке дорожной одежды, устройству светофоров и остановок общественного транспорта, модернизации наружного освещения, благоустройству газонов. Финальный этап реконструкции — установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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