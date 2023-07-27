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В Уфе хирург оставил салфетку в животе пациента

27 июля 2023, 06:16
Фото: 1MI

В Уфе мужчина взыскал с БГМУ 500 тыс. рублей за забытую в ходе операции салфетку

Житель Уфы не смог обжаловать решение Кировского районного суда, обязавшего Башгосмедуниверситет выплатить 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за небрежность хирурга во время операции в 2008 году, сообщает «Ъ-Уфа»

В рамках судебно-медицинской экспертизы в 2021 году было установлено, что во время операции в 2008 году хирург клиники БГМУ оставил салфетку в брюшной полости пациента. Впоследствии у мужчины развился хронический абсцесс и перитонит. Ему пришлось пройти длительный курс лечения, а также принимать большое количество препаратов.

В своем гражданском иске пациент настаивал на взыскании с хирурга, проводившего операцию, 1,5 млн рублей в качестве компенсации за моральные и физические страдания. По решению суда, размер запрошенной пациентом компенсации был уменьшен в три раза — до 500 тыс. рублей. Помимо этого суд также постановил взыскать её не с хирурга, а с вуза. Примечательно, что данным решением суда остались недовольны обе стороны и вскоре обжаловали его в Верховном суде Башкирии.

Пациент просил удовлетворить исковые требования в полном объеме, ответчик, в свою очередь, требовал отмены судебного акта первой инстанции. По мнению представителя вуза, на тот момент истцу уже компенсировали моральный вред, ведь врач ранее выплатил ему сумму в размере 250 тыс. рублей.

Апелляционная инстанция отказала обеим сторонам, определив, что компенсация в общем размере 750 тыс. руб. соразмерна страданиям истца. При этом упомянутая истцом выплата 250 тыс. рублей не влияет на размер присужденной суммы, ввиду того, что носила добровольный характер.

#Азамат Нухов#Происшествия#Общество#Медицина#Ошибка врачей#Врачебная ошибка#Врач
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