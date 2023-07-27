В Уфе хирург оставил салфетку в животе пациента

В своем гражданском иске пациент настаивал на взыскании с хирурга, проводившего операцию, 1,5 млн рублей в качестве компенсации за моральные и физические страдания. По решению суда, размер запрошенной пациентом компенсации был уменьшен в три раза — до 500 тыс. рублей. Помимо этого суд также постановил взыскать её не с хирурга, а с вуза. Примечательно, что данным решением суда остались недовольны обе стороны и вскоре обжаловали его в Верховном суде Башкирии.