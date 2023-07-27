mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Изображение материала

В Уфе 2-летняя малышка оказалась в реанимации после падения из окна

27 июля 2023, 09:21
Фото: 1MI

Двухлетняя девочка в Уфе попала в реанимацию после падения из окна третьего этажа

О том, что открытое окно может стать причиной трагедии и об очередном происшествии рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы 27 июля.
Сюжет
Дети

В Уфу пришла жара, а вместе с ней и открытые окна, которые представляют смертельную опасность для детей. Очередной случай произошел в уфимской Михайловке, где двухлетняя девочка упала из окна на третьем этаже. К счастью девочка выжила, однако находится она в реанимации в тяжелом состоянии.

Печальная статистика падений детей оставленных родителями буквально на несколько минут без присмотра в комнате с открытым окном свидетельствует о том, что никто не застрахован от подобных происшествий. Дети выпадают из окон в благополучных семьях, где старшие родственники отлучаются совсем ненадолго. 70% падений случаются за 15 минут «самостоятельности» ребенка.

В Управлении гражданской защиты города Уфы напоминают, что дети ни в коем случае не должны воспринимать подоконник как место для игры, а родителям стоит максимально ограничить доступ любознательных малышей к окнам.

В Башкирии из окна опять выпал ребенок и Хабирову предложили как прекратить «детопад»
Узнать подробнее
«Похороны обойдутся дороже»: как в Башкирии наказывают родителей за «детопад» из окон
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#18+#Новости Уфы#Лето#Дети#Уфа
Подпишитесь
Стала известна дата закрытия «Соленых озер» в Соль-Илецке
Сегодня, 09:07
Аномальная жара накроет Башкирию в конце июля
Сегодня, 06:18
Дешевле не стало: что продают на школьных ярмарках в Уфе и сколько это стоит
Вчера, 05:41
Тысячи крылатых насекомых оккупировали автомобильный мост в Башкирии
Сегодня, 08:24
Необычную надпись камнями выложили школьники в Башкирии
Сегодня, 09:04
Новый закон о полномочиях муниципальных депутатах вступил в силу в Башкирии
Сегодня, 07:26