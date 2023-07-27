В Уфе 2-летняя малышка оказалась в реанимации после падения из окна

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В Уфу пришла жара, а вместе с ней и открытые окна, которые представляют смертельную опасность для детей. Очередной случай произошел в уфимской Михайловке, где двухлетняя девочка упала из окна на третьем этаже. К счастью девочка выжила, однако находится она в реанимации в тяжелом состоянии.
Печальная статистика падений детей оставленных родителями буквально на несколько минут без присмотра в комнате с открытым окном свидетельствует о том, что никто не застрахован от подобных происшествий. Дети выпадают из окон в благополучных семьях, где старшие родственники отлучаются совсем ненадолго. 70% падений случаются за 15 минут «самостоятельности» ребенка.
В Управлении гражданской защиты города Уфы напоминают, что дети ни в коем случае не должны воспринимать подоконник как место для игры, а родителям стоит максимально ограничить доступ любознательных малышей к окнам.