В Уфе 2-летняя малышка оказалась в реанимации после падения из окна

В Уфу пришла жара, а вместе с ней и открытые окна, которые представляют смертельную опасность для детей. Очередной случай произошел в уфимской Михайловке, где двухлетняя девочка упала из окна на третьем этаже. К счастью девочка выжила, однако находится она в реанимации в тяжелом состоянии.