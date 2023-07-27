В разгар пожароопасного сезона МТС обеспечила связью 120 деревень Башкирии

«В пожароопасный сезон качественная мобильная связь в небольших и удаленных от трасс населенных пунктах жизненно необходима. Поэтому мы проводим масштабную модернизацию сети по всему региону. Уже к середине лета сеть LTE МТС стала доступна еще в 120 деревнях Башкортостана. Но мы не только строим новые базовые станции, увеличивая площадь покрытия сети, но и предоставляем свою инфраструктуру для социально важных проектов. Например, наши противопожарные цифровые решения для сохранения лесов уже реализованы во многих регионах России, где сохраняется проблема пожаров. Высотный мониторинг и оперативное извещение по каналам связи позволяют быстро предотвратить природные катастрофы. По нашим данным, умные камеры и искусственный интеллект уже помогли предотвратить десятки возгораний на территории нескольких российских регионов, и мы готовы внедрять такие же технологии в Башкирии», — отметил директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.