В разгар пожароопасного сезона МТС обеспечила связью 120 деревень Башкирии

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Скоростной интернет появился в населенных пунктах, в которых живут от 100 до 500 человек, при этом особое внимание компания уделила сёлам, которые попадают в зону неблагоприятной пожарной обстановки. В общей сложности доступ к сети мобильного интернета получили более 35 тысяч местных жителей.
С начала лета оператор провел масштабную работу, в результате которой жители 120 населенных пунктов республики получили доступ к высокоскоростному интернету. Теперь сельчане могут быстро вызывать спасательные службы в разгар пожароопасного сезона, а также наравне с городскими жителями пользоваться цифровыми услугами на высокой скорости: всегда быть на связи по рабочим вопросам, переходить на удаленную работу, смотреть фильмы и общаться по видеосвязи. Среди 120 населенных пунктов, где МТС «прокачала» сеть, есть и совсем небольшие деревни, такие как Круш Караидельского района с населением менее 170 человек, и популярные у туристов локации — деревня Сарва, где располагается одноименный красивый водоем карстового происхождения и геологический памятник природы.
«В пожароопасный сезон качественная мобильная связь в небольших и удаленных от трасс населенных пунктах жизненно необходима. Поэтому мы проводим масштабную модернизацию сети по всему региону. Уже к середине лета сеть LTE МТС стала доступна еще в 120 деревнях Башкортостана. Но мы не только строим новые базовые станции, увеличивая площадь покрытия сети, но и предоставляем свою инфраструктуру для социально важных проектов. Например, наши противопожарные цифровые решения для сохранения лесов уже реализованы во многих регионах России, где сохраняется проблема пожаров. Высотный мониторинг и оперативное извещение по каналам связи позволяют быстро предотвратить природные катастрофы. По нашим данным, умные камеры и искусственный интеллект уже помогли предотвратить десятки возгораний на территории нескольких российских регионов, и мы готовы внедрять такие же технологии в Башкирии», — отметил директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.