В Башкирии программа «Школьный туризм» собрала более 16 тысяч учащихся

Расходы на поездки полностью берет на себя государство. Это позволяет более 37 тыс. республиканским школьникам (14,5% от общего количества учащихся 5-9 классов) принять участие в туристических маршрутах. Решение о поездке по программе школьники, родители и классный руководитель принимают вместе, подают заявку в районный отдел образования. Общие федеральные требования подразумевают путешествие дольше 24 часов с проживанием в комфортабельной гостинице, питанием, экскурсиями и мастер-классами патриотически-воспитательного или культурно-краеведческого направлений.