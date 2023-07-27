В Башкирии программа «Школьный туризм» собрала более 16 тысяч учащихся

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
— В летний период для юных жителей региона продолжается организация бесплатных экскурсионных поездок по республике с посещением культурных и природных достопримечательностей. В Башкортостане 21 туристическая организация задействована в реализации проекта «Школьный туризм», — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.
Программа школьного туризма запущена в прошлом году как пилотный проект из 11 регионов. Она оказалась нужной и интересной, поэтому была продолжена. В текущем году «Школьный туризм» реализуется в 29 субъектах России.
Расходы на поездки полностью берет на себя государство. Это позволяет более 37 тыс. республиканским школьникам (14,5% от общего количества учащихся 5-9 классов) принять участие в туристических маршрутах. Решение о поездке по программе школьники, родители и классный руководитель принимают вместе, подают заявку в районный отдел образования. Общие федеральные требования подразумевают путешествие дольше 24 часов с проживанием в комфортабельной гостинице, питанием, экскурсиями и мастер-классами патриотически-воспитательного или культурно-краеведческого направлений.
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.