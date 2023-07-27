В Башкирии купили оборудование для лесных инспекторов на общую сумму 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 08:36
Среди новой техники — фотоловушки, персональные видеорегистраторы, измерительные приборы, навигационное оборудование, квадрокоптеры на общую сумму 1,5 млн рублей. Беспилотные летательные аппараты планируется применять для выявления нарушений лесного законодательства, в том числе обследования труднодоступных участков, осуществлять удаленный мониторинг лесного фонда и контроль за вырубкой деревьев.
— Обеспечение лесных инспекторов современным оборудованием — одна из стратегических задач, направленная на повышение эффективности лесной охраны, — отметил начальник отдела федерального и государственного лесного и пожарного надзора Министерства лесного хозяйства Башкортостана Эльмир Хусаинов.
Напомним, ранее в межрайонные территориальные отделы были направлены служебные лесопатрульные автомобили. Общая сумма средств, выделенная по проекту на приобретение техники, составила 31,9 млн рублей.
Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.