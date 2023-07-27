В Башкирии двое рабочих пострадали в результате схода грунта

Напомним, ранее в Благовещенске при выполнении работ погиб рабочий АО «Благовещенский завод МЖБК». 50-летний сотрудник предприятия проводил ремонт на втором ярусе объекта, когда сверху на него упала свая, находившаяся на четвертом ярусе.