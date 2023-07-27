В Башкирии двое рабочих пострадали в результате схода грунта

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
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Updated Сегодня, 11:16
По информации ведомства, инцидент произошел во вторник, 25 июля, на территории ООО «Газпром нефтехим Салават». Сход грунта произошел в ходе подготовительных земляных работ по замене колодца. Работы выполнялись на экскаваторе-погрузчике.
В результате инцидента пострадали 61-летний слесарь-сантехник и 47-летний электрогазосварщик. Оба мужчины получили травмы различной степени тяжести.
В настоящий момент гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая, в рамках которого будут определены обстоятельства и причины случившегося.
Напомним, ранее в Благовещенске при выполнении работ погиб рабочий АО «Благовещенский завод МЖБК». 50-летний сотрудник предприятия проводил ремонт на втором ярусе объекта, когда сверху на него упала свая, находившаяся на четвертом ярусе.