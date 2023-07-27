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В Башкирии больше 3000 жителей получат бесплатное профобразование в рамках нацпроекта

27 июля 2023, 07:17
Фото: 1MI
Как сообщил в соцсетях премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров, с начала года жители Башкортостана заключили свыше трех тысяч договоров на бесплатное обучение по национальному проекту «Демография».

Желающие получить профессиональное образование или повысить квалификацию по своей специальности в рамках нацпроекта, могут выбрать любую из 140 программ.

— Чаще всего наши жители хотят переобучиться на психолога-консультанта, менеджера по работе с маркетплейсами, графического дизайнера, тестировщика программного обеспечения, бухгалтера, аналитика данных, smm-специалиста. Новую профессию с помощью нацпроекта уже освоили полторы тысячи жителей Башкирии, из них 1049 человек подтвердили свою занятость по окончании учебы, — сообщил Назаров.

Напомним, что обучение в рамках нацпроекта «Демография» могут пройти участники СВО, члены семей погибших участников СВО, молодые соискатели до 35 лет под риском увольнения без профессионального и высшего образования, студенты последних курсов вузов и колледжей, выпускники и демобилизованные, которые не могут найти работу на протяжении четырех месяцев.

Также программа доступна неработающим мамам дошкольников, женщинам в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, гражданам старше 50 лет и предпенсионного возраста, безработным гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости, работникам под риском увольнения и другим категориям.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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