В Башкирии больше 3000 жителей получат бесплатное профобразование в рамках нацпроекта

Напомним, что обучение в рамках нацпроекта «Демография» могут пройти участники СВО, члены семей погибших участников СВО, молодые соискатели до 35 лет под риском увольнения без профессионального и высшего образования, студенты последних курсов вузов и колледжей, выпускники и демобилизованные, которые не могут найти работу на протяжении четырех месяцев.