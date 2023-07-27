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Уфа и Стерлитамак в топе умных городов, нашествие насекомых, пожар в памятнике и жара

27 июля 2023, 16:23
Фото: 1MI
Попробовали в одном материале собрать самые интересные новости Уфы и Башкирии по версии Mkset за 27 июля.

27 июля ранним утро пожар произошел в одноэтажном расселенном здании по улице Мустая Карима. Огонь мог также распространится на расположенное поблизости здание медресе, однако этого чудом не допустили пожарные. В 07:48 пожар был локализован на площади порядка 200 кв. м. В борьбе с огнем были задействованы 10 единиц техники и 30 человек. Ближе к вечеру стало известно о том, что возгорание расселенного дома-памятника могло произойти из-за поджога, на видео с камер наблюдения перед началом пожара в доме был замечен странный молодой человек.

Не рекомендуем открывать эту новость из Стерлитамака тем, кому неприятно смотреть на насекомых, а точнее на настоящие тучи из насекомых. Именно их на видео запечатлели жители Стерлитамака, однако на этот раз на смену атаковавшему Башкирию в начале лета шелкопряда пришли уже совсем другие насекомые.

В Башкирии школьники выложили камнями букву Z рядом с надписью «Миру мир», идея поступила от местной школы. Существующую на горе в селе Малоустьикинское уже много лет надпись «Миру мир» решили дополнить буквой Z. Идею поддержали и сами жители. Буква «Z» в данном случае означает символ «За победу!».

Два города Башкирии признаны одними из умнейших в России. Так Уфа заняла четвертое место в ТОП-10 рейтинга IQ городов, опередили столицу Башкирии две столицы, Москва и Санкт-Петербург, а также Нижний Новгород. Следом за Уфой оказалась столица соседнего Татарстана Казань. Уфа показала результат в 86.70, а Казань 85 баллов. В категории «Крупные города» с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек Стерлитамак занял 18 место. Уровень IQ города оказался равен 62.75.

Жаркая погода не самые лучшие условия для длительных поездок на автомобиле, особенно на автомобиле без системы кондиционирования воздуха. Так дорожные службы напоминают всем участникам дорожного движения, включая и пешеходов, о необходимости быть максимально внимательными, а лучше и вовсе отложить запланированные передвижения.

#Ирина Деревянчук#Памятник#Пожар#Башкортостан#Уфа#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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