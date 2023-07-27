Уфа и Стерлитамак в топе умных городов, нашествие насекомых, пожар в памятнике и жара

27 июля ранним утро пожар произошел в одноэтажном расселенном здании по улице Мустая Карима. Огонь мог также распространится на расположенное поблизости здание медресе, однако этого чудом не допустили пожарные. В 07:48 пожар был локализован на площади порядка 200 кв. м. В борьбе с огнем были задействованы 10 единиц техники и 30 человек. Ближе к вечеру стало известно о том, что возгорание расселенного дома-памятника могло произойти из-за поджога, на видео с камер наблюдения перед началом пожара в доме был замечен странный молодой человек.