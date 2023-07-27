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Published Сегодня, 08:24

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Тысячи крылатых насекомых оккупировали автомобильный мост в Башкирии

27 июля 2023, 08:24
Фото: Midjourney

В Башкирии на дороге заметили тысячи мотыльков

О нашествии мотыльков в Стерлитамаке сообщает телеграм-канал Mash Batash

Армаду мотыльков заметили на Бельском мосту в Стерлитамаке. Так, на кадрах видео можно увидеть тысячи насекомых, то и дело врезающихся в лобовое стекло автомобиля.

При этом, по информации тг-канала, местные жители всерьез обеспокоены нашествием насекомых: одни поражаются сложившейся на дороге картине, другие — беспокоятся, как это нашествие может отразится на рыбалке в местных водоёмах.

Напомним, в июне этого года лесные массивы республики атаковал непарный шелкопряд. В соцсетях распространилось большое количество видео с «голыми» деревьями вдоль трасс и вблизи населенных пунктов — последствия деятельности личинок насекомого.

О ситуации высказался министр лесного хозяйства республики, заявивший, что бороться с нашествием шелкопряда на всей территории нельзя, так как санитарные правила этого не позволяют. Это связано с тем, что препараты, которыми обрабатывается территория, влияют как на людей, так и на насекомых.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Видео
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