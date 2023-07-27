Тысячи крылатых насекомых оккупировали автомобильный мост в Башкирии

О ситуации высказался министр лесного хозяйства республики, заявивший, что бороться с нашествием шелкопряда на всей территории нельзя, так как санитарные правила этого не позволяют. Это связано с тем, что препараты, которыми обрабатывается территория, влияют как на людей, так и на насекомых.