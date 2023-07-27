Тысячи крылатых насекомых оккупировали автомобильный мост в Башкирии

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Армаду мотыльков заметили на Бельском мосту в Стерлитамаке. Так, на кадрах видео можно увидеть тысячи насекомых, то и дело врезающихся в лобовое стекло автомобиля.
При этом, по информации тг-канала, местные жители всерьез обеспокоены нашествием насекомых: одни поражаются сложившейся на дороге картине, другие — беспокоятся, как это нашествие может отразится на рыбалке в местных водоёмах.
Напомним, в июне этого года лесные массивы республики атаковал непарный шелкопряд. В соцсетях распространилось большое количество видео с «голыми» деревьями вдоль трасс и вблизи населенных пунктов — последствия деятельности личинок насекомого.
О ситуации высказался министр лесного хозяйства республики, заявивший, что бороться с нашествием шелкопряда на всей территории нельзя, так как санитарные правила этого не позволяют. Это связано с тем, что препараты, которыми обрабатывается территория, влияют как на людей, так и на насекомых.