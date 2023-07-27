Туда не суйтесь! В Уфе продлили сроки ремонта одного из мостов

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Еще немного подождать придется тем, кто с нетерпением ожидал завершения ремонта моста через реку Шугуровку в Калининском районе, который начали 11 июля. Власти города сообщили о том, что в связи с особенностями работ срок выполнения работ продлили с 25 июля до 31 числа текущего месяца.
Примечательно, что сегодня в соцсетях появились жалобы поселка Тимашево сообщили о предположительном загрязнении реки Шугуровки, такие выводы они сделали из того, что вода якобы вода побелела и стала резко пахнуть.