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Туда не суйтесь! В Уфе продлили сроки ремонта одного из мостов

27 июля 2023, 16:37
Фото: администрация Калининского района Уфы

В Уфе ремонт моста через реку Шугуровку продлили до 31 июля

О том, что один из городских мостов будут ремонтировать дольше запланированного срока сообщили в мэрии Уфы.

Еще немного подождать придется тем, кто с нетерпением ожидал завершения ремонта моста через реку Шугуровку в Калининском районе, который начали 11 июля. Власти города сообщили о том, что в связи с особенностями работ срок выполнения работ продлили с 25 июля до 31 числа текущего месяца.

Примечательно, что сегодня в соцсетях появились жалобы поселка Тимашево сообщили о предположительном загрязнении реки Шугуровки, такие выводы они сделали из того, что вода якобы вода побелела и стала резко пахнуть.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Транспорт#Дороги#Автомобиль#Пробки
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