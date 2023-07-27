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Posted Сегодня, 03:48

Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

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Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в августе

27 июля 2023, 03:48
Фото: 1MI
В августе в республике прогнозируется 11 ясных дней, 11 дней с переменной облачностью, 8 дождливых и 1 пасмурный день, следует из данных прогноза сервиса «Яндекс Погода».

Так, в последний месяц лета средняя температура воздуха в Башкирии оставит +22 градуса Цельсия. В первые дни августа ожидается теплая, преимущественно солнечная погода с кратковременными дождями. Днем температура воздуха составит от +22 до +24 градусов, ночью столбики термометров покажут +17, +18 градусов.

Ближе к середине месяца погода начнет постепенно меняться. Средняя температура воздуха днем составит +18, +20 градусов, ночью +13, +15 градусов.

К конце же месяца похолодает ещё сильнее. Кроме того, в этот период в республики придут дожди и облачная погода. Температура воздуха составит +17, +18 градусов, ночью +13, +14.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Погода#Город
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