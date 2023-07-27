Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в августе

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Так, в последний месяц лета средняя температура воздуха в Башкирии оставит +22 градуса Цельсия. В первые дни августа ожидается теплая, преимущественно солнечная погода с кратковременными дождями. Днем температура воздуха составит от +22 до +24 градусов, ночью столбики термометров покажут +17, +18 градусов.
Ближе к середине месяца погода начнет постепенно меняться. Средняя температура воздуха днем составит +18, +20 градусов, ночью +13, +15 градусов.
К конце же месяца похолодает ещё сильнее. Кроме того, в этот период в республики придут дожди и облачная погода. Температура воздуха составит +17, +18 градусов, ночью +13, +14.