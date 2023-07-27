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Стала известна дата закрытия «Соленых озер» в Соль-Илецке

27 июля 2023, 09:07
Фото: 1MI

Стала известна дата закрытия курортного сезона на озерах Соль-Илецка

В этом году сезон на озерах Соль-Илецка начался с первым днем лета и на данный момент ежедневно курорт посещают до 30 тысяч человек.

В этом году озера Соль-Илецка вошел в тройку популярных и доступных мест отдыха российский туристов в августе. Вместе с Оренбуржьем в рейтинг вошли озера Селигер, Байкал и Банное.

По последним данным руководства «Соленых озера», курорт ежедневно посещают до 30 тысяч человек. В выходные дни предполагается, что отдыхающих на пляже будет больше 30 тысяч.

Тем не менее лето заканчивается и вместе с ним к концу подходит туристический сезон соленых озер. Как сообщили изданию «Saltday» в администрации курорта, окончательное решение о закрытии курорта до следующего лета пока не принималось. Однако обычно при устойчивой прохладной погоде сезон закрывается в первой декаде сентября — 4 или 6 числа.

#Элина Сайфранова
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