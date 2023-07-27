Стала известна дата закрытия «Соленых озер» в Соль-Илецке

Тем не менее лето заканчивается и вместе с ним к концу подходит туристический сезон соленых озер. Как сообщили изданию «Saltday» в администрации курорта, окончательное решение о закрытии курорта до следующего лета пока не принималось. Однако обычно при устойчивой прохладной погоде сезон закрывается в первой декаде сентября — 4 или 6 числа.