Стала известна дата закрытия «Соленых озер» в Соль-Илецке

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В этом году озера Соль-Илецка вошел в тройку популярных и доступных мест отдыха российский туристов в августе. Вместе с Оренбуржьем в рейтинг вошли озера Селигер, Байкал и Банное.
По последним данным руководства «Соленых озера», курорт ежедневно посещают до 30 тысяч человек. В выходные дни предполагается, что отдыхающих на пляже будет больше 30 тысяч.
Тем не менее лето заканчивается и вместе с ним к концу подходит туристический сезон соленых озер. Как сообщили изданию «Saltday» в администрации курорта, окончательное решение о закрытии курорта до следующего лета пока не принималось. Однако обычно при устойчивой прохладной погоде сезон закрывается в первой декаде сентября — 4 или 6 числа.