«Ростелеком» представил умные решения для городов

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Среди инновационных продуктов провайдера, актуальных для города и горожан, — мониторинг состояния объектов дорожной инфраструктуры, контроль над вывозом ТКО, единая диспетчерская служба «Счастливый горожанин». Система «Счастливый горожанин» позволяет муниципальным органам автоматизировать обращения граждан: порядка 80% обращений обрабатываются голосовым роботом. Благодаря этому снижаются операционные затраты на персонал колл-центров, а жители города получают обратную связь на свои запросы 24 часа в сутки.
В ходе мониторинга дорожной инфраструктуры в автоматическом режиме оценивается состояние асфальтового покрытия, разметки, бордюров, дорожных знаков, опор освещения. Это позволяет выявлять отклонения от нормативов и быстро устранять неисправности. Как узнали участники форума, «Ростелеком» запустил подобный комплекс в Уфе и ряде других городов России.
Услугу «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» можно использовать в том числе для контроля над вывозом твердых коммунальных отходов. Камеры фиксируют санитарное состояние площадок и мусорных контейнеров, время вывоза отходов.
Выступая на секции «БПЛА как инструмент повышения эффективности при реализации проектов Умного города», представитель «Ростелекома» Наталья Белая рассказала о решении проблем в области безопасности городской инфраструктуры и хранения данных, передаваемых с беспилотных летательных аппаратов. Нейросетевая видеоаналитика помогает государству и бизнесу автоматизировать процессы поиска людей, мониторинга чрезвычайных ситуаций, георазведки, а жителям города — в создании комфортной городской среды. Центры обработки данных «Ростелекома» и «РТК-Солар» гарантируют безопасное хранение информации с любых беспилотных устройств, которые используются для наблюдения за городскими кварталами или территориями промышленных предприятий.
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Наталья Белая, и. о. директора по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» в Башкортостане:
«Цель проектного офиса цифровой трансформации — предложить эффективные технологии для решения самых разных задач. В городском хозяйстве будут полезными системы умного освещения и управления общественным транспортом, умные остановки, отапливаемые в холодное время года. Комплексная цифровизация — это комфорт и безопасность горожан и как минимум десятки миллионов экономии для городского бюджета».
Международный форум «Умный город — умная страна» проходит в столице Башкортостана. В мероприятии очно и в онлайн-формате принимают
участие более 2 000 представителей органов власти и крупных компаний из семи стран мира.
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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших российских онлайн-кинотеатров.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.