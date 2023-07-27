«Ростелеком» представил умные решения для городов

Услугу «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» можно использовать в том числе для контроля над вывозом твердых коммунальных отходов. Камеры фиксируют санитарное состояние площадок и мусорных контейнеров, время вывоза отходов.

Выступая на секции «БПЛА как инструмент повышения эффективности при реализации проектов Умного города», представитель «Ростелекома» Наталья Белая рассказала о решении проблем в области безопасности городской инфраструктуры и хранения данных, передаваемых с беспилотных летательных аппаратов. Нейросетевая видеоаналитика помогает государству и бизнесу автоматизировать процессы поиска людей, мониторинга чрезвычайных ситуаций, георазведки, а жителям города — в создании комфортной городской среды. Центры обработки данных «Ростелекома» и «РТК-Солар» гарантируют безопасное хранение информации с любых беспилотных устройств, которые используются для наблюдения за городскими кварталами или территориями промышленных предприятий.