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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Россияне не отказываются от отпусков и ремонта

27 июля 2023, 10:18
Согласно исследованию сервиса Moneyman, проведенному в первом полугодии текущего года, сократилось число граждан РФ, предпочитающих откладывать ремонт в квартире на более удобное время — с 32% до 24%.

Также уменьшилось количество людей, отказавшихся от отпуска: с 53% в прошлом году до 37% в текущем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В то же время наблюдается незначительный рост числа тех, кто решает отложить покупку дорогих товаров — с 44% до 49%. Однако уменьшилось количество людей, ищущих недорогие продукты питания: с 36% до 28%.

Исследование отражает изменения в поведении потребителей и их отношении к финансовым решениям в условиях текущей экономической ситуации.

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