Россияне не отказываются от отпусков и ремонта

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Также уменьшилось количество людей, отказавшихся от отпуска: с 53% в прошлом году до 37% в текущем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В то же время наблюдается незначительный рост числа тех, кто решает отложить покупку дорогих товаров — с 44% до 49%. Однако уменьшилось количество людей, ищущих недорогие продукты питания: с 36% до 28%.
Исследование отражает изменения в поведении потребителей и их отношении к финансовым решениям в условиях текущей экономической ситуации.