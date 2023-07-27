РЭО рассказал о новых цифровых сервисах в сфере ТКО на форуме «Умный город» в Уфе

«Российский экологический оператор широко применяет цифровые технологии в рамках реализации федеральных проектов», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также добавил, что в рамках форума «Умный город» представители оператора сделали доклад о мониторинге объектов посредством использования беспилотных летательных аппаратов. Благодаря этому мониторингу в РЭО смогли провести оценку вместимости около 500 полигонов, а также зафиксировать более трех тысяч нарушений на территориях некоторых из них. Также на форуме состоялся обмен опытом проведения совместного с проектом «Сколково» технологического конкурса по роботизированной сортировке отходов. В рамках этого конкурса искали решения, которые позволили бы снизить долю отходов, направляемых на захоронение после сортировки. Для реализации подобных решений необходимы эффективные технологии сортировки отходов. По словам Буцаева, цифровизация является важным этапом развития отрасли по обращению с отходами и построению экономики замкнутого цикла.