mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Изображение материала

Пожар в старинном здании в центре Уфы мог устроить загадочный незнакомец

27 июля 2023, 13:41
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Пожар, который едва не перешел на медресе в Уфе, мог устроить неизвестный поджигатель

Правоохранители на видео обнаружили странного мужчину, который мог поджечь здание, сообщил телеканал UTV 27 июля.

Пожар в старинном дома в самом центре Уфы близ Арт-КВАДРАТА вероятно не был случайным. Сегодня ранним утром пожарные в составе 30 человек живой силы и 10 единиц техники локализовали пожар на площади в 200 метров, и предотвратили распространение огня на медресе.

Видео: видео телеканала UTV

Руководитель администрации Духовного управления мусульман Тимур Зайнуллин рассказал телеканалу UTV о том, что правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что незадолго до пожара у расселенного одноэтажного здания находился неизвестный мужчина, который предположительно и мог совершить поджог.

Обладающим информацией о мужчине предлагается сообщить ее руководителю администрации ДУМ Тимуру Зайнуллину по номеру 8 987 246 64 15.

Крупный пожар произошел в центре Уфы
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Пожар#Уфа#Город#Новости Уфы#Видео
Подпишитесь
Стала известна дата закрытия «Соленых озер» в Соль-Илецке
Сегодня, 09:07
Аномальная жара накроет Башкирию в конце июля
Сегодня, 06:18
Дешевле не стало: что продают на школьных ярмарках в Уфе и сколько это стоит
Вчера, 05:41
Тысячи крылатых насекомых оккупировали автомобильный мост в Башкирии
Сегодня, 08:24
Необычную надпись камнями выложили школьники в Башкирии
Сегодня, 09:04
Новый закон о полномочиях муниципальных депутатах вступил в силу в Башкирии
Сегодня, 07:26