Пожар в старинном здании в центре Уфы мог устроить загадочный незнакомец

Пожар в старинном дома в самом центре Уфы близ Арт-КВАДРАТА вероятно не был случайным. Сегодня ранним утром пожарные в составе 30 человек живой силы и 10 единиц техники локализовали пожар на площади в 200 метров, и предотвратили распространение огня на медресе.