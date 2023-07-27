Пожар в старинном здании в центре Уфы мог устроить загадочный незнакомец

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Пожар в старинном дома в самом центре Уфы близ Арт-КВАДРАТА вероятно не был случайным. Сегодня ранним утром пожарные в составе 30 человек живой силы и 10 единиц техники локализовали пожар на площади в 200 метров, и предотвратили распространение огня на медресе.
Руководитель администрации Духовного управления мусульман Тимур Зайнуллин рассказал телеканалу UTV о том, что правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что незадолго до пожара у расселенного одноэтажного здания находился неизвестный мужчина, который предположительно и мог совершить поджог.
Обладающим информацией о мужчине предлагается сообщить ее руководителю администрации ДУМ Тимуру Зайнуллину по номеру 8 987 246 64 15.