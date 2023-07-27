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Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Помощь от России: Путин обеспечит страны Африки зерном

27 июля 2023, 10:27
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о готовности предоставить бесплатно до 50 тысяч тонн зерна странам Африки.

В рамках своего заявления, Путин отметил, что страна готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить до 50 тысяч тонн зерна странам, таким как Буркина-Фасо, Зимбабве, Сомали и Эритрея, пишет RT.

«Будем готовы в ближайшие месяцы предоставить безвозмездно Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканской Республике и Эритрее от 25 до 50 тысяч тонн зерна», — подчеркнул он.

По словам главы государства, Россия также обеспечит бесплатную доставку зерна в указанные страны.

В заключение, Путин подчеркнул, что Россия продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия для африканских стран, и в прошлом году объем экспорта российских товаров в Африку составил $4,7 миллиарда.

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