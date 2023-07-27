Перспективы реновации: Мишустин оценил экопроект «Норникеля»

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Как передает newizv.ru, в рамках данного экопроекта будет проведена масштабная модернизация производств Надеждинского металлургического (НМЗ) и Медного заводов в Норильске.
На первом этапе реализации программы, который должен быть завершен осенью этого года, на НМЗ пройдут пусконаладка и испытания оборудования. Это позволит сократить выбросы диоксида серы почти вдвое (на 45%). После завершения второго этапа предусмотрено снижение выбросов более чем в 10 раз. Стоимость программы превышает 300 миллиардов рублей.
До конца 2023 года стартует опытно-промышленная эксплуатация нового химического комплекса. Утилизация диоксида серы будет происходить с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса.
Михаил Мишустин посетил цеха НМЗ и подчеркнул важность этой инициативы. Он напомнил о федеральном проекте «Чистый воздух», в рамках которого необходимо достичь как минимум 20-процентного снижения выбросов.
«Очень важно, что компания начала системно заниматься экологией и тем, что беспокоило людей. Следование всем нормативам — по задумкам и по тому, что на сегодняшний день становится очевидным, — снимет отсюда загрязнение», — отметил Мишустин.
Президент «Норникеля» Владимир Потанин сообщил премьеру, что «Серная программа» реализуется строго по плану. Так, на НМЗ оборудование готово к запуску осенью, а на Медном заводе сейчас готовятся решения, которые позволят снизить выбросы диоксида серы более чем в 10 раз.
«Это непростые решения, потому что они потребуют не только поиска технологического решения для улавливания диоксида серы, но и технологических решений по модернизации самого завода», — пояснил Потанин.
Еще одна программа, выполнение которой оценил Мишустин, связана с реновацией Норильска. Сообщается, что «Норникель» взял на себя обязательство профинансировать 16 из 18 пунктов программы комплексного развития города.