Перспективы реновации: Мишустин оценил экопроект «Норникеля»

На первом этапе реализации программы, который должен быть завершен осенью этого года, на НМЗ пройдут пусконаладка и испытания оборудования. Это позволит сократить выбросы диоксида серы почти вдвое (на 45%). После завершения второго этапа предусмотрено снижение выбросов более чем в 10 раз. Стоимость программы превышает 300 миллиардов рублей.