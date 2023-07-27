Новый закон о полномочиях муниципальных депутатах вступил в силу в Башкирии

Как пояснил спикер Курултая Константин Толкачев, данный закон расширяет круг лиц, которые могут назначаться старостами сельских населенных пунктов. Согласно ему, должность старосты теперь могут занять муниципальные депутаты, осуществляющие полномочия на непостоянной основе, а также граждане, которые владеют жилым помещением на этой территории, но сами постоянно в нем не проживают.