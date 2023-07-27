Новый закон о полномочиях муниципальных депутатах вступил в силу в Башкирии

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Как пояснил спикер Курултая Константин Толкачев, данный закон расширяет круг лиц, которые могут назначаться старостами сельских населенных пунктов. Согласно ему, должность старосты теперь могут занять муниципальные депутаты, осуществляющие полномочия на непостоянной основе, а также граждане, которые владеют жилым помещением на этой территории, но сами постоянно в нем не проживают.
По мнению спикера парламента, нововведение послужит развитию института старост в интересах сельских жителей. При этом подчеркивается, что за свою работу староста не получает денежного вознаграждения,
Старосты не получают за свою работу вознаграждение, для них это дополнительная общественная нагрузка — точно так же, как исполнение обязанностей депутата представительного органа муниципального образования на непостоянной основе. Расширение круга лиц, которые могут исполнять функции старосты, будет способствовать более эффективному решению вопросов местного значения.