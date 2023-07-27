Настоящее будущее: как в Башкирии решают вопрос импортозамещающего софта

Говорить о полном отказе от иностранных разработок пока рано, но российский софт совершенствуются и становится конкурентоспособным. Этой весной председатель правительства РФ Михаил Мишустин в докладе о работе правительства в 2022 году также упомянул поддержку разработки отечественного софта, который постепенно приходит на замену иностранному в промышленности — около 80% зарубежных решений имеют отечественные аналоги. В числе прочего он отметил, что в текущем году будет полностью завершен запуск на крупнейших предприятиях пилотных проектов по внедрению российских систем автоматизированного проектирования. Так или иначе игроки рынка пока сходятся в одном: импортозамещение в IT-сфере — вопрос комплексный, и оно в полной мере наступит тогда, когда у пользователей будут российские компьютеры, работающие на российских операционных системах и целый ряд российских программ.