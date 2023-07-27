Настоящее будущее: как в Башкирии решают вопрос импортозамещающего софта

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
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Updated Сегодня, 12:37
Глава Башкирии Радий Хабиров еще осенью прошлого года говорил на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти регионов ПФО, что Россия нуждается в собственных решениях в сфере производства компьютерного оборудования и отечественного софта. Поэтому в республике большое значение придается вопросам цифровизации: за последние три года высокоскоростным Интернетом было обеспечено более 3000 социальных учреждений, создан государственный Центр обработки данных и сети передачи информации, охвачены цифровыми решениями сферы земельно-имущественных отношений, сельского хозяйства, строительства, транспортного комплекса, здравоохранения и образования.
В качестве примера можно привести опыт интеграции собственных IT-решений в сферу АПК. Так, в 2022 году Башкортостан успешно защитил четыре уникальных цифровых проекта в области агропромышленного комплекса стоимостью более 400 млн руб., причем 327 млн руб. из них выделил фонд «Сколково» в рамках поддержки внедрения российских решений в сфере IT. В этом контексте в ближайшие два года в с/х предприятиях «Рассвет» (Дуванский район), «А7 Агро — РБ» (Зианчуринский район), «Восход СТ» (Гафурийский район) и имени Калинина (Стерлитамакский район) внедрят инструменты цифровой трансформации. Например, в агропредприятии имени Калинина цифровизация позволит контролировать полный цикл производства молока и мяса. Благодаря новым технологиям, ООО «Рассвет» объединит в едином интерфейсе данные растениеводства, животноводства, производственных и перерабатывающих направлений. Это повысит производительность и увеличит прибыль.
— Реализация этих проектов позволит создать комплексные системные решения для всех отраслей АПК, внедрить базу современных программных продуктов для масштабирования на предприятиях, — считает министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.
Стоит отметить, что в регионе реализован ряд таких цифровых решений и в сфере городского хозяйства. Это, в частности, система ГЛОНАСС в управлении коммунальной техникой, сеть видеонаблюдения «Безопасный город», база данных РМИАС и др. По словам заместителя премьер-министра правительства РБ Алана Марзаева эти решения реализованы в рамках концепции «умного города»:
— Это, прежде всего, — экономия и безопасность. Когда я не стою на остановке по полчаса, а ориентируясь по приложению, выхожу к подходящему транспорту. Когда мои дети, играя на площадке, остаются под моим присмотром на экране камер. Когда я удаленно четко вижу, какие коммунальные услуги мне доступны и могу их оплатить. Когда другие городские цифровые сервисы относительно целого ряда учреждений и служб мне доступны по одному клику. И это лишь малая часть того, какие цифровые решения уже реализованы в республике. И мы готовы ими делиться.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин уточняет, что и госпредприятия, и российский бизнес втрое увеличил спрос на российский программный продукт. Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2022, также приводил эти показатели, добавляя, что в реестре отечественного ПО находится около 14 тыс. продуктов, а это говорит о сформированности предложений.
Участники форума «Умный город — Умная страна», который проходит прямо сейчас в Уфе, отмечают, что в России есть эффективные цифровые решения отечественного производства, включая и изготовление собственного «железа». Причем регионы уже начинают конкурировать, выводя свои уникальные сервисы на федеральный уровень, это демонстрирует и Башкортостан.
Над импортозамещением в области ПО активно работают компании и в сфере нефтедобыче и нефтепереработке, ключевой для республики. Так, по данным специалистов «РН-БашНИПИнефть», только в прошлом году «Роспатент» зарегистрировал 16 программ, созданных в НИИ «Роснефти» и готовых к применению на территории Башкирии. Среди них — симулятор гибких насосно-компрессорных труб, модуль экспресс-оценки нефтегазовых объектов информационной системы, программный комплекс для интерпретации геофизических исследований скважин и др.
Специалисты отмечают, что российские компании интенсивно замещают ушедших с IT-рынка игроков.
— Крупные игроки не всегда видят кадры соответствующей квалификации в малых компаниях, которые они могли бы привлечь, — и часть этой работы, какой-то сегмент поручить им. И поэтому, конечно, большая часть этих заказов, самых объёмных и самых дорогих, достается таким гигантам. На наш взгляд, этим малым компаниям должны более активно выделять какой-то сегмент работы. У нас есть совет по информационной политике и цифровизации, он организовал презентацию для компаний — в первую очередь, для малых и средних компаний с их продуктом, с их софтом для российских предпринимателей, — подчеркивает Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
С 2025 года весь госсектор должен перейти на отечественные операционные системы, офисный пакет, системы виртуализации и управления базами данных.
Бизнеса требования не касаются, но в Торгово-промышленной палате говорят: чем раньше компании начнут переход, тем проще пройдёт этот процесс. По словам Сергея Катырина, в настоящее время российские программные продукты по некоторым направлениям не хуже, чем зарубежные, а иногда и намного лучше:
— Что касается госкомпаний, компаний с госучастием, — вопрос перехода на российский софт принципиальный. Естественно, нам хочется, чтобы у всех была возможность воспользоваться российским софтом, где бы они ни работали, в каких бы отраслях не находились.
Говорить о полном отказе от иностранных разработок пока рано, но российский софт совершенствуются и становится конкурентоспособным. Этой весной председатель правительства РФ Михаил Мишустин в докладе о работе правительства в 2022 году также упомянул поддержку разработки отечественного софта, который постепенно приходит на замену иностранному в промышленности — около 80% зарубежных решений имеют отечественные аналоги. В числе прочего он отметил, что в текущем году будет полностью завершен запуск на крупнейших предприятиях пилотных проектов по внедрению российских систем автоматизированного проектирования. Так или иначе игроки рынка пока сходятся в одном: импортозамещение в IT-сфере — вопрос комплексный, и оно в полной мере наступит тогда, когда у пользователей будут российские компьютеры, работающие на российских операционных системах и целый ряд российских программ.