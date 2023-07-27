При покупке VPS следует учесть ряд вещей. Во-первых, убедитесь, что у вас четко определены требования к вашему серверу и вы понимаете, какие ресурсы вам необходимы. Во-вторых, проведите исследование различных провайдеров VPS и ознакомьтесь с отзывами о них. Наконец, убедитесь, что у провайдера есть хорошая служба поддержки, которая сможет помочь вам в случае возникновения проблем.