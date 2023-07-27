Глава ГИБДД Владимир Севастьянов перечислил четыре «дороги смерти» в Башкирии

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
«Дорогами смерти» в Башкирии по словам главы ведомства являются порядка пяти направлений. Однако назвал он лишь четыре опасных трассы.
Это Уфа — Бирск — Янаул до города-спутника Уфы Благовещенска. Совсем недавно там произошло смертельное ДТП с вахтовым автобусом и погибшей семейной парой. Однако над этой дорогой власти работают. Как сообщил Севастьянов, там установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, считывающие разные нарушения, включая непристегнутый ремень.
«Дорогой смерти» является также «сравнительно небольшой» участок в 86 км, это дорога Дюртюли — Нефтекамск, где в течении года зафиксировали большое количество смертельных жертв ДТП.
Несмотря на идущую реконструкцию дороги на федеральной трассе М-5 в Иглинском районе продолжается гибель людей в ДТП.
Дорога Уфа — Чишмы — Киргиз-Мияки» в Альшеевском районе республики также вошла в число «дорог смерти».
Ранее мы подробно писали о том, что региональные власти намерены делать с данными дорогами, однако для этого необходимо финансирование и время.