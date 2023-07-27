Глава ГИБДД Владимир Севастьянов перечислил четыре «дороги смерти» в Башкирии

Это Уфа — Бирск — Янаул до города-спутника Уфы Благовещенска. Совсем недавно там произошло смертельное ДТП с вахтовым автобусом и погибшей семейной парой. Однако над этой дорогой власти работают. Как сообщил Севастьянов, там установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, считывающие разные нарушения, включая непристегнутый ремень.