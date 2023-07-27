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Глава ГИБДД Владимир Севастьянов перечислил четыре «дороги смерти» в Башкирии

27 июля 2023, 10:05
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Глава ГИБДД Башкирии рассказал о «дорогах смерти» в регионе и работе властей с ними

Пострадавшие и погибшие там появляются на постоянной основе и на одних участках, признал глава ГИБДД на пресс-конференции в медиа-центре «Россия» 26 июля, сообщает ИА «Башинформ».

«Дорогами смерти» в Башкирии по словам главы ведомства являются порядка пяти направлений. Однако назвал он лишь четыре опасных трассы.

Это Уфа — Бирск — Янаул до города-спутника Уфы Благовещенска. Совсем недавно там произошло смертельное ДТП с вахтовым автобусом и погибшей семейной парой. Однако над этой дорогой власти работают. Как сообщил Севастьянов, там установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, считывающие разные нарушения, включая непристегнутый ремень.

«Дорогой смерти» является также «сравнительно небольшой» участок в 86 км, это дорога Дюртюли — Нефтекамск, где в течении года зафиксировали большое количество смертельных жертв ДТП.

Несмотря на идущую реконструкцию дороги на федеральной трассе М-5 в Иглинском районе продолжается гибель людей в ДТП.

Дорога Уфа — Чишмы — Киргиз-Мияки» в Альшеевском районе республики также вошла в число «дорог смерти».

Ранее мы подробно писали о том, что региональные власти намерены делать с данными дорогами, однако для этого необходимо финансирование и время.

В ГИБДД Башкирии раскрыли подробности смертельных ДТП в Башкирии
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#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Транспорт#Дороги#Автомобиль#ДТП#Ирина Деревянчук
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