Где купить готовую квартиру в ипотеку от 5,3% годовых?

— Большинство квартир в домах, получивших ввод в эксплуатацию, сегодня продаются от физ. лиц и средневзвешенная ипотечная ставка на такое жильё около 11,5%, что увеличивает вашу переплату по процентам почти в 2 раза по сравнению со льготными программами. Но есть и исключения, например квартиры в наших готовых домах, но которые продаются напрямую от застройщика. Например, есть несколько однокомнатных квартир в сданных домах ЖК «Михайловка Green Place» и «Зубово Life Garden» на которые распространяется действие как «Семейной», так и «Льготной» ипотеки. А компактный метраж от 28 кв. метров делает их более доступными по цене. И вам будет легче их не только купить, но и продать, когда захотите расширить жилплощадь.