Где купить готовую квартиру в ипотеку от 5,3% годовых?

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Только за последний год стоимость аренды жилья в России выросла на 25%. А многие эксперты прогнозируют и дальнейший рост на 8-10% в ближайшее время. Такая тенденция заставляет большинство из тех, кто арендует жильё задуматься о покупке собственной квартиры. По данным ВЦИОМ, более 22,7 млн семей планируют улучшить жилищные условия в ближайшие несколько лет. И 9,4 млн из них планируют воспользоваться ипотекой.
О том, как из категории арендаторов перейти в собственники жилья и какие варианты сегодня доступны на рынке нам рассказала Лира Ахметова, коммерческий директор крупнейшего застройщика загородной недвижимости ГК «Жилой Квартал».
— Одним из самых доступных способов приобрести первую квартиру является ипотека. И на сегодняшний день на рынке представлено достаточно много программ для разных аудиторий, где ставки начинаются от 4,1% для IT специалистов и до 14,5% на «вторичное» жильё. Самыми популярными являются программы с государственным субсидированием: «Семейная» ипотека от 5,3% и «Льготная» ипотека от 7,3%, так как большинство покупателей соответствуют условиям этих программ, а максимальной суммы кредита в 6 000 000 рублей вполне хватает для приобретения жилья.
Напомним, ипотечный кредит по программе «Семейная» ипотека доступен всем российским семьям, в которых ребёнок появился в период с 01.01.2018 года по 31.12.2023 года, в том числе и семьям, воспитывающим приёмного ребёнка или ребёнка с инвалидностью.
А вот программа «Льготная» ипотека подходит более широкой аудитории, так как в её условиях нет ограничений по возрасту, месту работы, региону покупки, семейному положению или наличию детей. Всё, что нужно это быть гражданином РФ и иметь сумму достаточную для оплаты первоначального взноса и стабильный доход для оплаты ежемесячных платежей.
Из общих условий: максимальная сумма кредита для РБ до 6 000 000 рублей, максимальный срок ипотеки до 30 лет, минимальный первоначальный взнос от 10% от полной стоимости квартиры. Кроме того, эти ипотечные программы с государственным субсидированием объединяет и ещё один момент, они не действуют при покупке квартиры от физ. лица, то есть купить квартиру на «вторичном» рынке не получится.
— Большинство квартир в домах, получивших ввод в эксплуатацию, сегодня продаются от физ. лиц и средневзвешенная ипотечная ставка на такое жильё около 11,5%, что увеличивает вашу переплату по процентам почти в 2 раза по сравнению со льготными программами. Но есть и исключения, например квартиры в наших готовых домах, но которые продаются напрямую от застройщика. Например, есть несколько однокомнатных квартир в сданных домах ЖК «Михайловка Green Place» и «Зубово Life Garden» на которые распространяется действие как «Семейной», так и «Льготной» ипотеки. А компактный метраж от 28 кв. метров делает их более доступными по цене. И вам будет легче их не только купить, но и продать, когда захотите расширить жилплощадь.
ЖК «Михайловка Green Place» — это комфортабельный жилой комплекс в благоустроенном пригороде от крупнейшего застройщика загородной недвижимости ГК «Жилой Квартал».
18 домов уже сдано и заселено, а это значит, что вы можете лично приехать и познакомиться с проектом. Погулять по благоустроенной территории, подышать чистым свежим воздухом и оценить близость природы, транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Буквально в нескольких метрах от въезда на закрытую территорию ЖК находится современная школа и детский сад. А прямо на территории ЖК работают магазины, пункты выдачи интернет заказов, кафе, медицинский центр, салоны красоты, спортивный клуб и многое другое.
Кроме того, покупка квартиры у крупного девелопера — это юридическая безопасность сделки, новые инженерные сети, и в данном случае возможность купить квартиру оформив выгодные условия по ипотеке и переехать в ближайшие сроки. Вот только доступных вариантов в сданном доме ЖК «Михайловка Green Place» с каждым днём становится всё меньше, так что не упустите свой шанс.
Адреса офисов продаж: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276.
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