В УФСБ Башкирии помогли УФСБ Тюменской области пресечь контрабанду военной техники

Тюменское УФСБ возбудило уголовное дело по статье о покушении на контрабанду «иного вооружения, иной техники, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники», ведутся оперативно-розыскные мероприятия, а также собираются доказательства вины мужчины. Если суд признает его виновным, то он может быть лишен свободы на срок до 7 лет, а также получить миллионный штраф.