В УФСБ Башкирии помогли УФСБ Тюменской области пресечь контрабанду военной техники

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
УФСБ по Башкирии вместе с коллегами из Управления ФСБ по Тюменской области пресекло попытку контрабанды около 50 единиц запасных частей, которые применяются в авиации и могут использоваться в авиационных двигателях. Житель Тюмени намеревался отправить незаконную посылку иностранному заказчику, сообщается, что он уже собирался передать посылку сотрудникам курьерской службы, однако сделать этого не удалось. В процесс оформления вмешались правоохранителя, они же изъяли необычную посылку и задержали предприимчивого мужчину.
Тюменское УФСБ возбудило уголовное дело по статье о покушении на контрабанду «иного вооружения, иной техники, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники», ведутся оперативно-розыскные мероприятия, а также собираются доказательства вины мужчины. Если суд признает его виновным, то он может быть лишен свободы на срок до 7 лет, а также получить миллионный штраф.