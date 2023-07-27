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В УФСБ Башкирии помогли УФСБ Тюменской области пресечь контрабанду военной техники

27 июля 2023, 15:37
Фото: 1MI

В УФСБ Башкирии помогли пресечь контрабанду запчастей к военным авиадвигателям

Жителю Тюмени за посылки с авиационными запчастями может грозить до 7 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ведомства 27 июля.

УФСБ по Башкирии вместе с коллегами из Управления ФСБ по Тюменской области пресекло попытку контрабанды около 50 единиц запасных частей, которые применяются в авиации и могут использоваться в авиационных двигателях. Житель Тюмени намеревался отправить незаконную посылку иностранному заказчику, сообщается, что он уже собирался передать посылку сотрудникам курьерской службы, однако сделать этого не удалось. В процесс оформления вмешались правоохранителя, они же изъяли необычную посылку и задержали предприимчивого мужчину.

Тюменское УФСБ возбудило уголовное дело по статье о покушении на контрабанду «иного вооружения, иной техники, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники», ведутся оперативно-розыскные мероприятия, а также собираются доказательства вины мужчины. Если суд признает его виновным, то он может быть лишен свободы на срок до 7 лет, а также получить миллионный штраф.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
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