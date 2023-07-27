Два города Башкирии признаны одними из умнейших в России

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
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Updated Сегодня, 14:49
Сразу два города Башкирии вошли в десятку «умнейших» городов страны. Это Уфа, занявшая в рейтинге четвертую позицию, опередили столицу Башкирии две столицы, Москва и Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Следом за Уфой оказалась столица соседнего Татарстана Казань. Уфа показала результат в 86.70, а Казань 85 баллов.
В категории «Крупные города» с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек Стерлитамак занял 18 место. Уровень IQ города оказался равен 62.75.