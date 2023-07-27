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Два города Башкирии признаны одними из умнейших в России

27 июля 2023, 14:45
Фото: 1MI

Уфа заняла четвертое место в ТОП-10 рейтинга IQ городов, отличился и Стерлитамак

Итоги рейтинга подвели на пленарном заседании «Умная комфортная городская среда» в рамках IV Международного форума развития и цифровой трансформации городов «Умный город — Умная страна» в Уфе.

Сразу два города Башкирии вошли в десятку «умнейших» городов страны. Это Уфа, занявшая в рейтинге четвертую позицию, опередили столицу Башкирии две столицы, Москва и Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Следом за Уфой оказалась столица соседнего Татарстана Казань. Уфа показала результат в 86.70, а Казань 85 баллов.

В категории «Крупные города» с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек Стерлитамак занял 18 место. Уровень IQ города оказался равен 62.75.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Башкортостан#Город#Новости Уфы#Новости Башкирии#Рейтинг#Рейтинги
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