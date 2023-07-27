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Денис Буцаев: РЭО и партнеры из Африки обсудили вопросы экологии

27 июля 2023, 12:47
Фото: Википедия
Ключевыми темами сессии «Международное межрегиональное сотрудничество. Экономика возможностей. Опыт Москвы и субъектов РФ» стали построение экономики замкнутого цикла и обращение с отходами в России. Во встрече приняли участие представители РЭО и африканские спикеры.

Сессия проходила в рамках круглого стола в преддверии международного форума «Россия — Африка», пишет rostovgazeta.ru.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что делегация компании приняла участие в круглом столе, посвященном международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере экологии и урбанизации. На встрече присутствовали представители РЭО, министр правительства Москвы и представители муниципалитетов африканских государств.

«Затронули тему обращения с отходами и развитие экономики замкнутого цикла», — добавил Денис Буцаев.

В ходе сессии Российский экологический оператор в целях поиска направлений инвестиционного взаимодействия договорился с участниками из Африки об обмене технологической информацией.

В беседе с главой городского округа Этеквини (город Дурбан в ЮАР) Томасом Мксолиси Каунда представители РЭО обсудили возможность проводить презентации российских технологических разработок для муниципалитетов Южно-Африканской Республики. Вопрос о проведении встречи с профильными ведомствами Республики Зимбабве обсуждался с Тафаджа Мугути, уполномоченным в администрации президента Зимбабве по вопросам развития провинции Хараре.

С министром столичного правительства, главой Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым РЭО обсудил сотрудничество в области расширения деловых связей с главами столиц государств Африки.

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