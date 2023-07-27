Денис Буцаев: РЭО и партнеры из Африки обсудили вопросы экологии

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Сессия проходила в рамках круглого стола в преддверии международного форума «Россия — Африка», пишет rostovgazeta.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что делегация компании приняла участие в круглом столе, посвященном международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере экологии и урбанизации. На встрече присутствовали представители РЭО, министр правительства Москвы и представители муниципалитетов африканских государств.
«Затронули тему обращения с отходами и развитие экономики замкнутого цикла», — добавил Денис Буцаев.
В ходе сессии Российский экологический оператор в целях поиска направлений инвестиционного взаимодействия договорился с участниками из Африки об обмене технологической информацией.
В беседе с главой городского округа Этеквини (город Дурбан в ЮАР) Томасом Мксолиси Каунда представители РЭО обсудили возможность проводить презентации российских технологических разработок для муниципалитетов Южно-Африканской Республики. Вопрос о проведении встречи с профильными ведомствами Республики Зимбабве обсуждался с Тафаджа Мугути, уполномоченным в администрации президента Зимбабве по вопросам развития провинции Хараре.
С министром столичного правительства, главой Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым РЭО обсудил сотрудничество в области расширения деловых связей с главами столиц государств Африки.