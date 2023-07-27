Денис Буцаев: РЭО и партнеры из Африки обсудили вопросы экологии

В беседе с главой городского округа Этеквини (город Дурбан в ЮАР) Томасом Мксолиси Каунда представители РЭО обсудили возможность проводить презентации российских технологических разработок для муниципалитетов Южно-Африканской Республики. Вопрос о проведении встречи с профильными ведомствами Республики Зимбабве обсуждался с Тафаджа Мугути, уполномоченным в администрации президента Зимбабве по вопросам развития провинции Хараре.