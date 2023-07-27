Андрей Воробьев оценил ход строительства Мытищинской хорды

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Глава региона проехал по дороге на автомобиле. Он напомнил о важности этой трассы, особенно для жителей Мытищ, и подчеркнул, что надо полностью запустить движение по ней к концу следующего года, передает mosregtoday.ru.
«Надеюсь, что все будет сделано в срок. Я был здесь год назад — вижу прогресс, динамику», — сказал Воробьев.
Глава минтранса Московской области Алексей Гержик рассказал, что трасса построена практически наполовину (46%), уложены уже два слоя асфальта, а скоро появятся шумозащитный экран, мачты освещения и ливневки.
Отмечается, что при строительстве трассы используются в основном российские материалы, многие из них сделаны в Подмосковье, в том числе песок, металлоконструкции и железобетонные изделия.
Первое в Подмосковье концессионное соглашение о строительстве дорог с привлечением средств инвестора было подписано именно по Мытищинской хорде. Ее общая протяженность составляет 16 километров, расчетный трафик в начале запуска — 25 тысяч автомобилей в сутки, а при выходе на полную мощность — до 40 тысяч. Максимальная скорость движения будет 110 километров в час.
Андрей Воробьев также напомнил, что одновременно с этим объектом продолжается реконструкция Пироговского шоссе, начатая в 2021 году. Работы планируют завершить к тому времени, когда будет сдана Мытищинская хорда.