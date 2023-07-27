Андрей Воробьев оценил ход строительства Мытищинской хорды

Первое в Подмосковье концессионное соглашение о строительстве дорог с привлечением средств инвестора было подписано именно по Мытищинской хорде. Ее общая протяженность составляет 16 километров, расчетный трафик в начале запуска — 25 тысяч автомобилей в сутки, а при выходе на полную мощность — до 40 тысяч. Максимальная скорость движения будет 110 километров в час.