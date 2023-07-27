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Андрей Воробьев оценил ход строительства Мытищинской хорды

27 июля 2023, 18:03
Фото: Сергей Хакимов / Пресс-служба Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ на Мытищинской хорде. Первый десятикилометровый участок трассы должен быть досрочно сдан в начале 2024 года.

Глава региона проехал по дороге на автомобиле. Он напомнил о важности этой трассы, особенно для жителей Мытищ, и подчеркнул, что надо полностью запустить движение по ней к концу следующего года, передает mosregtoday.ru.

«Надеюсь, что все будет сделано в срок. Я был здесь год назад — вижу прогресс, динамику», — сказал Воробьев.

Глава минтранса Московской области Алексей Гержик рассказал, что трасса построена практически наполовину (46%), уложены уже два слоя асфальта, а скоро появятся шумозащитный экран, мачты освещения и ливневки.

Отмечается, что при строительстве трассы используются в основном российские материалы, многие из них сделаны в Подмосковье, в том числе песок, металлоконструкции и железобетонные изделия.

Первое в Подмосковье концессионное соглашение о строительстве дорог с привлечением средств инвестора было подписано именно по Мытищинской хорде. Ее общая протяженность составляет 16 километров, расчетный трафик в начале запуска — 25 тысяч автомобилей в сутки, а при выходе на полную мощность — до 40 тысяч. Максимальная скорость движения будет 110 километров в час.

Андрей Воробьев также напомнил, что одновременно с этим объектом продолжается реконструкция Пироговского шоссе, начатая в 2021 году. Работы планируют завершить к тому времени, когда будет сдана Мытищинская хорда.

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