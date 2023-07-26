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Завтра на дорогах Уфы пройдут массовые проверки

26 июля 2023, 15:58
Фото: 1MI
Внимание сотрудников Госавтоинспекции будет направлено на общественный транспорт, сообщили в ведомстве.

В четверг, 27 июля, в Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта. Как сообщили в Госавтоинспекции, нацелены мероприятия на снижение аварийности и профилактику нарушение ПДД и правил перевозки пассажиров.

Особое внимание будет уделяться техническому состоянию транспорта и соответствие их конструкции установленным требованием. А также прохождению водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдых.

#Новости Уфы#ГИБДД#Проверки водителей#Массовые проверки#Проверки на дорогах#Элина Сайфранова
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