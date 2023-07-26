Завтра на дорогах Уфы пройдут массовые проверки

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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В четверг, 27 июля, в Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта. Как сообщили в Госавтоинспекции, нацелены мероприятия на снижение аварийности и профилактику нарушение ПДД и правил перевозки пассажиров.
Особое внимание будет уделяться техническому состоянию транспорта и соответствие их конструкции установленным требованием. А также прохождению водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдых.