Водитель ГАЗели в Уфе сбил женщину с двумы детьми и въехал в ГАЗель с пассажирами

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В Демском районе города Уфы вчера 25 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с детьми и пассажирской ГАЗелью с 10 пассажирами. Водитель грузовой ГАЗели при развороте с парковки по улице Вахтангова наехал на женщину с двумя детьми, которых после произошедшего на скорой увезли в больницу.
После наезда на пешеходов водитель наехал на другую ГАЗель, уже пассажирскую, в которой находились 10 человек, к счастью никто из них не пострадал. Известно, что газель «Уфа-Чишмы» не двигалась, а была припаркована.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП начато разбирательство.