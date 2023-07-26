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Водитель ГАЗели в Уфе сбил женщину с двумы детьми и въехал в ГАЗель с пассажирами

26 июля 2023, 06:09
Фото: 1MI

В Уфе грузовая ГАЗель сбила женщину с двумя детьми, а после врезалась в пассажирскую

Пострадавшая женщина и двое ее детей попали в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Уфы 26 июля.

В Демском районе города Уфы вчера 25 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с детьми и пассажирской ГАЗелью с 10 пассажирами. Водитель грузовой ГАЗели при развороте с парковки по улице Вахтангова наехал на женщину с двумя детьми, которых после произошедшего на скорой увезли в больницу.

После наезда на пешеходов водитель наехал на другую ГАЗель, уже пассажирскую, в которой находились 10 человек, к счастью никто из них не пострадал. Известно, что газель «Уфа-Чишмы» не двигалась, а была припаркована.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП начато разбирательство.

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#Ирина Деревянчук#ДТП#Уфа#Происшествия#Новости Уфы#Транспорт#Автомобиль#Дороги
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